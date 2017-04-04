Сотникова перешла от тренера Буяновой к Плющенко

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Сотникова работала с Буяновой с детских лет, под ее руководством она выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Сочи. В текущем сезоне 20-летняя спортсменка не выступала из-за участия в шоу.

«Сотникова будет тренироваться у Плющенко, сотрудничество с Буяновой завершено», — сказал собеседник агентства.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Плющенко на прошлой неделе заявил, что завершает карьеру фигуриста и займется тренерской работой.