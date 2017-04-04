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4 апреля 2017, 13:10 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Сотникова перешла от тренера Буяновой к Плющенко

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова прекратила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и приступила к работе с Евгением Плющенко, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

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Сотникова работала с Буяновой с детских лет, под ее руководством она выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Сочи. В текущем сезоне 20-летняя спортсменка не выступала из-за участия в шоу.

«Сотникова будет тренироваться у Плющенко, сотрудничество с Буяновой завершено», — сказал собеседник агентства.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Плющенко на прошлой неделе заявил, что завершает карьеру фигуриста и займется тренерской работой.
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