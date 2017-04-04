Показательная порка для Погорилой

Сразу после окончания мирового первенства в Хельсинки федерация фигурного катания опубликовала список фигуристов, которые во второй половине апреля примут участие в коммерческом командном турнире в Японии. В российскую заявку вошли Евгения Медведева, Елена Радионова, Максим Ковтун, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

В тренерском кругу список вызвал недоумение: среди тех, кто отправится в Японию, не оказалось Анны Погорилой. По одной версии, фигуристку отстранили в связи с тем, что она крайне неубедительно выступила в Хельсинки — сорвала произвольную программу и заняла общее 13-е место. По информации другого источника, наказание носило исключительно дисциплинарный характер — за то, что по мнению руководителей ФФККР, Анна, закончив произвольный прокат, повела себя недостойным для российской фигуристки образом: опустилась на колени на лед, плакала, в общем, как любили писать в советские времена, опорочила светлый лик оказавшего ей доверие государства.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Это решение стало фактом, которому как минимум хочется дать оценку. На протяжении сезона Погорилая не дала ни одного повода упрекнуть себя в том, что недостаточно серьезно относится к своей профессиональной деятельности. Она выиграла оба этапа «Гран-при», в которых участвовала — в Москве и Японии, стала третьей в финале чемпионской серии, сразу после этого честно завоевала право представлять страну на главных стартах и выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы. На фоне этого уровня достижений, провал в Хельсинки стал для фигуристки шоком.

Когда мы разговаривали с Анной на следующий день после проката, она призналась, что морально просто оказалась не готова к тому, что в первом же прыжке случится грубая ошибка — «бабочка» вместо трех оборотов. Фигуристка пояснила, что на всех тренировках между европейским и мировым первенством, где программы приходилось без остановки катать от начала и до конца, она не допустила в прыжках ни единого срыва. Это, разумеется, вселило уверенность, что и в соревнованиях все будет в порядке.

Поэтому ошибка и вызвала столь сильную растерянность, и взять себя в руки по ходу проката Погорилой просто не удалось. Отсюда — неосознанная эмоциональная реакция на льду, невозможность принять результат и пережить его так, словно ничего не случилось.

Подобного рода несчастные случаи случаются со многими. Наиболее свежий пример — чудовищный провал вице-чемпионов Олимпийских игр в Сочи Ксении Столбовой/Федора Климова в короткой программе турнира спортивных пар. Единственный правильный выход в такой ситуации — поддержать спортсмена, не позволить ему уйти в глубокий психологический минус. Другими словами, не размазывать его по стенке под высокопарные крики об оказанном доверии, а помочь справиться с ситуацией, тем более что речь идет не только об одной из немногих фигуристок в мире, способных бороться на высшем уровне за чемпионство, но и о спортсменке, умеющей очень быстро делать выводы из неудач — что, собственно, Анна с ее тренером и демонстрировали весь нынешний сезон.

УДАР ПО КОШЕЛЬКУ

Понятно, что большой спорт — не богадельня. Но именно поэтому и не следовало включать Радионову в состав нынешней сборной. В фигурном катании существует практика замены одних спортсменов на других между европейским и мировым первенствами. Если становится очевидно, что свою лучшую форму спортсмен продемонстрировал в момент отбора в команду, а на международной арене оказался несостоятелен, такая замена, как правило, ни у кого не вызывает вопросов. Возможно, было бы логичнее, если бы рокировка произошла после того, как на чемпионате Европы не слишком удачно выступила Мария Сотскова.

С другой стороны, дебютантка, несмотря на допущенные в произвольной программе ошибки, показала в Остраве достаточно неплохой результат — стала четвертой. В то время как Радионова хоть и выиграла Универсиаду, проходившую почти в те же сроки, что европейский чемпионат, но каталась там ничуть не лучше, чем Сотскова в Чехии: ошиблась в произвольной программе в двух прыжках и в сумме набрала на второстепенном турнире всего на четыре балла больше, чем 16-летняя дебютантка на своем первом европейском первенстве.

Тренер Погорилой Анна Царева сказала мне в телефонном разговоре, что вынуждена подчиниться решению ФФККР: ее подопечная, как ни крути, действительно провалила мировой чемпионат, а командный старт в Японии — предолимпийский. То есть имеет для страны повышенную важность. Именно в таком ключе до Царевой была донесена необходимость замены.

Как раз в этом и есть определенное лукавство: Японский World Team Trophy — турнир исключительно коммерческий. В нем никто, кроме выступающей перед своими спонсорами страны-хозяйки не лезет из кожи вон, не говоря уже о том, что формат соревнований имеет не так много общего с олимпийским. Это турнир, где фигуристы (а через них — и их тренеры) зарабатывают приятный бонус к завершившемуся сезону — получают немалые призовые деньги. И как раз этих денег ФФККР своим решением лишило спортсменку, которая принесла стране на серьезных международных стартах четыре медали, две из которых были золотыми.

МЕДВЕДЕВА ЗАКРОЕТ АМБРАЗУРУ

Решению ФФККР не добавляет логики и другой факт: в мужском одиночном катании Максим Ковтун выступил в Хельсинки ничуть не лучше Погорилой — остался 11-м. Если быть последовательным, наказания за этот результат спортсмен заслуживал ничуть не в меньшей степени — если вообще становиться на карательную позицию. Возможно, Максиму помешала травма ноги — ушиб колена и серьезное растяжение связок, о чем журналистам сказала в Хельсинки тренер фигуриста Инна Гончаренко. Но тогда тем более стоило задуматься о том, чтобы поставить на первое место лечение, а не зарабатывание денег в коммерческом прокате — если уж вести речь о значимости наступающего олимпийского сезона для страны.

Хотя возможно руководство ФФККР вообще не рассматривает мужское одиночное катание, как вид, за который нужно беспокоиться на текущем этапе: у нас же есть Женя Медведева? Значит, все в порядке: она амбразуру и прикроет — как прикрыла в Хельсинки. Ведь, положа руку на сердце, даже с учетом золота Медведевой и локального героизма Жени Тарасовой, «спасшей» реноме страны в парном катании, чемпионат получился для России скорее провальным, нежели удовлетворительным. А значит, самое время начинать искать крайнего. В лице Погорилой его, судя по всему, и нашли.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ