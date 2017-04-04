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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
4 апреля 2017, 11:11 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Мишин: Ханю напоминает пантеру, которая никогда не посещала класс балета

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от выступления японца Юдзуру Ханю на чемпионате мира в Хельсинки.

Олимпийский чемпион 2014 года в одиночном катании в столице Финляндии занял первое место.

«Я бы не сказал, что Ханю артистичен. Наше традиционное представление о красоте подразумевает отточенные позы, движения по канонам Агриппины Вагановой, музыкальность, чёткое попадание движений в музыкальный ритм. Ханю другой. Он не старается попадать движениями в ритм. И, демонстрируя поражающие сознание гибкость и пластику, не владеет ничем из того, к чему нас приучили каноны и традиции русского и мирового балета. Ханю напоминает пантеру, которая никогда не посещала класс и понятия не имеет о том, что такое батман тандю и пор де бра. Зато Фернандес вписывается в классическое понимание балетного искусства очень чётко», — цитирует Мишина «Коммерсант».
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