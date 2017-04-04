Мишин: Ханю напоминает пантеру, которая никогда не посещала класс балета

Олимпийский чемпион 2014 года в одиночном катании в столице Финляндии занял первое место.



«Я бы не сказал, что Ханю артистичен. Наше традиционное представление о красоте подразумевает отточенные позы, движения по канонам Агриппины Вагановой, музыкальность, чёткое попадание движений в музыкальный ритм. Ханю другой. Он не старается попадать движениями в ритм. И, демонстрируя поражающие сознание гибкость и пластику, не владеет ничем из того, к чему нас приучили каноны и традиции русского и мирового балета. Ханю напоминает пантеру, которая никогда не посещала класс и понятия не имеет о том, что такое батман тандю и пор де бра. Зато Фернандес вписывается в классическое понимание балетного искусства очень чётко», — цитирует Мишина «Коммерсант».