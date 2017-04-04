«Вся наша школа считает Евгению Медведеву героиней»

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Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла в Хельсинки свое второе подряд золото чемпионата мира, набрав рекордные 233,41 балла по сумме двух программ. 17-летняя спортсменка выступает за Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта и тренируется в ледовом дворце «Хрустальный». Воспитанницами этого учреждения являются также бронзовая призерка прошлогоднего чемпионата мира в Бостоне Анна Погорилая и чемпионка сочинской Олимпиады-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая. В интервью «Известиям» генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о секрете успеха Медведевой и причинах неудачи Погорилой в столице Финляндии, а также рассказал о кризисе в карьере Юлии Липницкой.

— С момента перехода «Хрустального» под вашу юрисдикцию его фигуристки выиграли уже не одну медаль в топовых международных соревнованиях. В чем секрет этих побед?

— Каток «Хрустальный» вошел в спортивное объединение «Самбо-70» по распоряжению правительства Москвы в 2013 году. За это время мы сделали несколько важных шагов для достижения столь высоких спортивных результатов. Если брать, например, Евгению Медведеву, которая сейчас заканчивает 10-й класс в школе «Самбо-70», то для нее были созданы все необходимые условия в образовательной программе. Она обучается по индивидуальному графику в удобное для нее время, получая образование на самом высоком уровне. Таким образом мы поддерживаем федеральную программу «Одаренные дети» в сфере образования. Всем известно, что в школе «Самбо-70» существует уникальная методика совмещения образования и спорта.

— Все тренировки они проводят в «Хрустальном»?

— На катке ведущие спортсмены школы получают необходимые часы для тренировок в удобное для них время. В прошлом году при поддержке правительства Москвы и столичного департамента спорта и туризма мы закупили новое холодильное оборудование для заливки льда, а также отремонтировали помещения и завезли новую мебель. То есть для спортсменов и их тренеров созданы все условия. У всех есть раздевалки, они получают необходимое питание. Кроме того, мы очень хорошо общаемся с родителями спортсменов. У нас существует полное взаимопонимание, необходимое для достижения самых высоких целей. Только тогда сочетание «родители — образование — место для тренировок» дает результат.

— Какие у Медведевой отношения с остальными воспитанницами школы? Может быть, у нее начинается «звездная болезнь»?

— Женя — настоящий бриллиант мирового фигурного катания. Уникальная спортсменка и прекрасный человек. Абсолютно адекватная, интересующаяся личность, которая постоянно совершенствуется. У нее очень хороший характер, за что спасибо ее родителям и тренерам. Было приятно, когда Татьяна Анатольевна Тарасова после проката произвольной программы Медведевой поздравила нашу школу с победой. На самом деле это победа всей России. Женю обожает вся наша школа, класс относится к ней как к настоящей героине — ребята всегда едут в аэропорт встречать ее после соревнований. У Медведевой очень мудрый тренер — Этери Георгиевна Тутберидзе, добрейший и понимающий человек. В их группе строгая дисциплина, без которой невозможно достижение результата.

— После ухода от Тутберидзе Юлия Липницкая провела сезон, тренируясь в Сочи. Нельзя сказать, что она сильно преуспела. Как бы вы определили причину этих неудач?

— Нельзя ответить однозначно. На основе своего многолетнего опыта могу сказать: смена тренера, как правило, играет не самую лучшую роль для спортсмена, особенно в таком молодом возрасте. В этом году мне понравилось ее исполнение программ с точки зрения музыки, но с технической точки зрения Липницкая выступила не лучшим образом. Если Юля захочет вернуться к нам в школу, мы будем рады и готовы с ней работать.

— А с чем связано неудачное выступление Погорилой в произвольной программе?

— Анна — талантливейшая спортсменка, настоящая трудяга. У нее замечательный тренер — Анна Владимировна Царева. В прошлом году Погорилая стала бронзовым призером чемпионата мира в Бостоне, сделав нашу школу лучшей в мире в женском фигурном катании. Этот сезон она провела на очень высоком уровне, заработав серебро январского чемпионата Европы в Остраве. После короткой программы в Хельсинки зал аплодировал Анне стоя — многие потом недоумевали, что она оказалась на четвертом месте. Но в произвольной программе у нее многое не получилось. Мне кажется, она «форсирует» свой возраст. Хочет здесь и сейчас доказать всем, что она лучшая, и как можно быстрее добиться наивысшего результата. Спорт любит, чтобы всё было постепенно. Думаю, была ошибка в настрое.

— Погорилая и Медведева тренируются на одном катке, но у разных тренеров. Они общаются друг с другом?

— Аня с Женей — хорошие подруги вне катка. Но на соревнованиях они, конечно, соперницы. У нас в школе здоровая конкуренция, а это и есть залог успеха. В «Самбо-70» помимо «Хрустального» входит еще отделение фигурного катания «Конек Чайковской», и там работают десятки тренеров. Так что у нас, можно сказать, свое «первенство Москвы» — внутри школы.

— Сколько видов спорта помимо фигурного катания преподают в вашем объединении?