Евгений Плющенко пообещал принять участие в Олимпиаде в качестве тренера
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший фигурист Евгений Плющенко объявил, что примет участие в Олимпийских играх в качестве тренера спортсменов. Об этом сообщил в своем Instagram.
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34-летний Плющенко в пятницу объявил о том, что больше не будет выступать на соревнованиях.
«Я вернусь на Олимпиаду в качестве тренера, я обещаю, — написал Плющенко. — Спорт — это моя жизнь, он всегда будет в моем сердце».
Ранее Плющенко сообщил, что может принять участие в Олимпиаде-2018 в качестве тренера, если успеет подготовить
Плющенко выиграл Олимпиаду 2006 года в одиночном катании и Игры-2014 в командных соревнованиях. Также он является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.
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