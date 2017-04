Евгений Плющенко пообещал принять участие в Олимпиаде в качестве тренера

I'll be back to The Olympic Games as a coach, I promise my friends! Sport is my life and always in my heart! ?????? Repost @olympicchannel ・・・ It's official. No more comeback for Russia's figure skating legend ??⛸️ @plushenkoofficial. But your remarkable performance will never be forgotten! . . #ThankYou #Olympics #OlympicGames #FigureSkating #isufigureskating#FigureSkater #Skater #Skating #IceSkating #IceRink #rink #ice #sports #sport #fit #fun #fans #action #icedance #skates #iceskates #patinajeartístico #patinageartistique #фигурноекатание #フィギュアスケート #피겨스케이팅 @isufigureskating @russian_olympic_team

