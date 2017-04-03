Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29300933/
3 апреля 2017, 20:31 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Евгений Плющенко пообещал принять участие в Олимпиаде в качестве тренера

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший фигурист Евгений Плющенко объявил, что примет участие в Олимпийских играх в качестве тренера спортсменов. Об этом сообщил в своем Instagram.

Евгений Плющенко пообещал принять участие в Олимпиаде в качестве тренера - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

34-летний Плющенко в пятницу объявил о том, что больше не будет выступать на соревнованиях.

«Я вернусь на Олимпиаду в качестве тренера, я обещаю, — написал Плющенко. — Спорт — это моя жизнь, он всегда будет в моем сердце».

Ранее Плющенко сообщил, что может принять участие в Олимпиаде-2018 в качестве тренера, если успеет подготовить кого-либо из спортсменов к соревнованиям.

Плющенко выиграл Олимпиаду 2006 года в одиночном катании и Игры-2014 в командных соревнованиях. Также он является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

Мутко: трагедию в Петербурге нельзя использовать в политических целях

Россиянин Артемий Панарин признан первой звездой недели в НХЛ

ФИФА заявила о полном доверии к концепции безопасности ЧМ-2018