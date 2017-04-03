«А теперь я посплю!». О чем мечтает чемпионка мира Евгения Медведева
Сборная России по фигурному катанию вернулась в Москву из Хельсинки, где проходил чемпионат мира. Там снова блистала наша юная соотечественница — 17-летняя Евгения Медведева. Теперь она двукратная чемпионка мира.
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Видимо, что-то случилось...
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Женя Медведева собирает аншлаги не только на ледовых аренах. В аэропортах — тоже. Конечно, в основном в Шереметьеве собрались журналисты, но их было так много, что некоторые даже немного повздорили за лучшее место для съемки. Все боялись упустить важное в этой встрече.
Самым важным сегодня была ее улыбка — счастливая, чемпионская. Она означала только одно: Женя сделала в Хельсинки все, что хотела.
А хочет она всегда одного — победить.
«ОТВЕТИТЬ В СОЦСЕТЯХ ВСЕМ — НЕВОЗМОЖНО»
— Мы, конечно, все следили за вами. Вы такая прекрасная и уверенная в себе — Женя, у вас нет нервов что ли? — это был один из первых вопросов двукратной чемпионке мира.
— Есть! Я живая, я как все! Но я стараюсь максимально собираться на свои выступления, отключаюсь перед выходом на лед. Есть только я и моя программа. Я не думаю о медалях, ни о чем не думаю, кроме того, что я должна сделать на льду.
— Что или кто помогает вам справиться с нервами?
— Музыка! Я меломан. Включаю
— В вашем
— Ой, нет, только несколько композиций.
— А что конкретно вы слушали перед выходом на лед в Хельсинки?
— Давайте это останется моим секретом.
— Ок, кажется, у вас есть не только секреты, но и приметы. Вот золотой маникюр — он же неспроста?
— Конечно, неспроста, раз он золотой! Всегда выбираю этот цвет на важные турниры — видите, помогает!
— Наверное, ваши соцсети обрушились после этой победы?
— Конечно, я получила очень много сообщений и поздравлений. Не могу сказать точно, сколько было поздравлений, потому что их пришло безумное количество. Мне очень притяно, что так много людей за меня переживают.
— Вы всем отвечаете?
— Стараюсь, но вы же понимаете, что это невозможно — ответить всем. Но тем, кого я знаю лично, пишу в ответ, конечно же.
— Ваш тренер Этери Георгиевна похвалила вас за выступление? Кажется, она так строга и всегда найдет, что улучшить.
— Она похвалила меня и сказала, что я боролась. Потом мы разбирали те места, где были допущены ошибки и где можно сделать
— Может произвольная немного пострадала
— Нет, это на меня не повлияло. На соревнованиях я никогда не обращаю внимания на то, что происходит вокруг. Полностью абстрагируюсь от окружающего мира. Я видела, Аня плакала, но не знала, что это были за слезы — от радости или от горя.
«Я ПЕЛА ГИМН В ГОЛОС!»
— Сколько теперь у вас будет выходных?
— Сегодня я отдыхаю.
— А завтра?
— Тренировка!
— Что будете сегодня делать?
— Поеду домой, высплюсь! Это очень важно — восстанавливаться. На соревнованиях я больше устаю не физически, а именно эмоционально. И для меня самый лучший способ прийти в себя — остаться одной, закрыться в свой комнате, в полном спокойствии, тишине и одиночестве. Это очень помогает.
— Не каждый взрослый может понять — как вы со всем справляетесь? Вы же еще и учитесь…
— Конечно, наша основная учеба — это спорт прежде всего. Наши уроки — это тренировки. Наши контрольные — это контрольные прокаты. Знания, бесспорно, тоже нужны. Я использую все возможности, чтобы изучать и школьные предметы. Скоро ведь экзамены.
— Ваши одноклассники помогают вам?
— Конечно, я знаю, что они очень поддерживают меня, спасибо им за это.
— А списывать дают?
— Да нет, не приходилось мне ни у кого списывать.
— Вы уже думаете о Пхенчхане, об Олимпиаде?
— По этому поводу я хочу сказать только то, что не нужно заранее ни на кого вешать медаль. Мы не знаем, что произойдет с нами завтра.
— Чем запомнится этот чемпионат мира помимо рекордов?
— Мне понравилось, что на этой арене была домашняя атмосфера, было очень много наших болельщиков, которые приехали в Финляндию, чтобы поддержать нашу сборную. Когда играла музыка нашего гимна, на трибунах было кому его поддержать.
— А вы сами подпевали?
— Подпевала? Нет, я пела его в голос!
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