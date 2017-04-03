Горшков: Командный ЧМ в Токио даст шанс фигуристам на достойное завершение сезона

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В понедельник пресс-служба ФФККР огласила состав команды на предстоящий турнир. В сборную вошли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, Елена Радионова, Максим Ковтун, Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

«В глобальном смысле результат российской команды никак не может повлиять на рейтинг наших спортсменов, поскольку предстоящий турнир имеет коммерческий статус. И от олимпийского командного турнира он существенно отличается по формату. Но для каждого из наших фигуристов эти соревнования — хороший шанс поставить достойную точку в конце сезона», — отметил Горшков.

Соревнования пройдут в Токио с 20 по 23 апреля.