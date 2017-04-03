Горшков: Командный ЧМ в Токио даст шанс фигуристам на достойное завершение сезона
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Токио, станет для российских спортсменов прекрасным шансом поставить достойную точку в конце предолимпийского сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
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«В глобальном смысле результат российской команды никак не может повлиять на рейтинг наших спортсменов, поскольку предстоящий турнир имеет коммерческий статус. И от олимпийского командного турнира он существенно отличается по формату. Но для каждого из наших фигуристов эти соревнования — хороший шанс поставить достойную точку в конце сезона», — отметил Горшков.
Соревнования пройдут в Токио с 20 по 23 апреля.
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