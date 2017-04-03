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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
3 апреля 2017, 15:57 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Горшков: Командный ЧМ в Токио даст шанс фигуристам на достойное завершение сезона

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Токио, станет для российских спортсменов прекрасным шансом поставить достойную точку в конце предолимпийского сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Глава ФФККР сказал что в глобальном смысле результат российской команды никак не может повлиять на рейтинг спортсменов поскольку предстоящий турнир имеет коммерческий статус. Увеличить
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В понедельник пресс-служба ФФККР огласила состав команды на предстоящий турнир. В сборную вошли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, Елена Радионова, Максим Ковтун, Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов и танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

«В глобальном смысле результат российской команды никак не может повлиять на рейтинг наших спортсменов, поскольку предстоящий турнир имеет коммерческий статус. И от олимпийского командного турнира он существенно отличается по формату. Но для каждого из наших фигуристов эти соревнования — хороший шанс поставить достойную точку в конце сезона», — отметил Горшков.

Соревнования пройдут в Токио с 20 по 23 апреля.
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Медведева и Радионова выступят на командном ЧМ по фигурному катанию

Медведева и Радионова выступят на командном ЧМ по фигурному катанию

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Определен состав сборной России на командный чемпионат мира в Токио. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в него вошли Евгения Медведева, Елена Радионова, Максим Ковтун, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.
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3 апреля

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