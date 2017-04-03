Медведева и Радионова выступят на командном ЧМ по фигурному катанию
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Определен состав сборной России на командный чемпионат мира в Токио. Как сообщает
пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в него вошли Евгения Медведева, Елена Радионова, Максим Ковтун, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.
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Турнир World Team Trophy, который принято считать командным чемпионатом мира, пройдет с 20 по 23 апреля в японской столице.
В турнире традиционно принимаю участие шесть команд. В каждую входят по два представителя мужского и женского одиночного катания, по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.
На завершившемся в воскресенье чемпионате мира в Хельсинки Медведева завоевала золотую медаль, установив два мировых рекорда. Тарасова и Морозов стали третьими в соревнованиях спортивных пар.
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