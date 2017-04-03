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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
3 апреля 2017, 15:26 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Медведева и Радионова выступят на командном ЧМ по фигурному катанию

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Определен состав сборной России на командный чемпионат мира в Токио. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в него вошли Евгения Медведева, Елена Радионова, Максим Ковтун, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира по фигурному катанию завоевав золотую медаль на первенстве планеты в Хельсинки и побив собственный мировой рекорд по сумме двух программ. Увеличить
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Турнир World Team Trophy, который принято считать командным чемпионатом мира, пройдет с 20 по 23 апреля в японской столице.

В турнире традиционно принимаю участие шесть команд. В каждую входят по два представителя мужского и женского одиночного катания, по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

На завершившемся в воскресенье чемпионате мира в Хельсинки Медведева завоевала золотую медаль, установив два мировых рекорда. Тарасова и Морозов стали третьими в соревнованиях спортивных пар.
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Горшков: Командный ЧМ в Токио даст шанс фигуристам на достойное завершение сезона

Горшков: Командный ЧМ в Токио даст шанс фигуристам на достойное завершение сезона

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Токио, станет для российских спортсменов прекрасным шансом поставить достойную точку в конце предолимпийского сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
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3 апреля

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