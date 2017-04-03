Медведева и Радионова выступят на командном ЧМ по фигурному катанию

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Турнир World Team Trophy, который принято считать командным чемпионатом мира, пройдет с 20 по 23 апреля в японской столице.

В турнире традиционно принимаю участие шесть команд. В каждую входят по два представителя мужского и женского одиночного катания, по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

На завершившемся в воскресенье чемпионате мира в Хельсинки Медведева завоевала золотую медаль, установив два мировых рекорда. Тарасова и Морозов стали третьими в соревнованиях спортивных пар.