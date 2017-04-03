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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
3 апреля 2017, 13:04 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Погорилая считает, что неудачное выступление на ЧМ станет для нее шагом вперед

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Неудачное выступление на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки станет для россиянки Анны Погорилой толчком вперед. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

Россиянка заняла на турнире 13-е место. Увеличить
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Погорилая в Хельсинки хорошо откатала короткую программу, но в произвольной допустила сразу четыре падения и стала лишь 13-й. На прошлом чемпионате мира в Бостоне россиянка стала бронзовым призером.

«Всем спасибо большое за поддержку. Мне сразу после проката тренер сказала, чтобы я просто пережила это и шла дальше. Но все равно этот прокат и этот чемпионат мира в целом для меня стал толчком, шагом вперед», — заявила она.

Погорилая в 2017 году завоевала серебро чемпионата Европы в чешской Остраве, до этого фигуристка дважды становилась бронзовым призером турнира.
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