Фигуристка Медведева считает, что могла бы выступить в произвольной программе на ЧМ чище
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева считает, что некоторые элементы произвольной программы на мировом первенстве в Хельсинки она могла бы сделать точнее и чище. Об этом она заявила журналистам.
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Медведева заняла первое место в женском одиночном катании, установив рекорд по суммам короткой и произвольной программ (233,41 балла).
«После проката разбираются те места, где были допущены ошибки и где можно было сделать чуть лучше. В произвольной программе их было достаточно много, и с тренерами мы обсуждали именно эти моменты. Короткую программу я откатала на сто процентов, а в произвольной некоторые элементы можно было бы сделать почище. После выступления тренер (Этери Тутберидзе — прим. ТАСС) сказала мне, что я боролась и поздравила с результатом», — сказала Медведева.
По словам Медведевой, она не обратила внимания на неудачное выступление соотечественницы Анны Погорилой. Спортсменка допустила четыре падения в произвольной программе и заняла лишь 13-е место. «Я видела, что
Справиться с волнением помогает музыка
Медведева является меломаном, именно музыка помогает ей справиться с давлением перед выступлениями. «У меня есть нервы, мы все люди, без нервов было бы не очень (хорошо). С волнением мне помогает справиться музыка, я меломан, люблю абсолютно разную музыку, под настроение — хоть классику, хоть попсу. Перед выступлениями я абстрагируюсь и не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня», — рассказала спортсменка.
В прошлом году россиянка также завоевала золото мирового первенства. В последний раз два подряд чемпионата мира выигрывала американская фигуристка Мишель Кван (2000, 2001).
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