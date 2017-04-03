Тен встретился с президентом МОК
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Дружественная встреча прошла после чемпионата мира в Хельсинки, где казахстанский фигурист занял 16 место и завоевал путевку на Олиимпиаду-2018.
«Поговорили о спорте, а также вспомнили о достойной презентации Алматы в рамках Олимпийской Гонки “Almaty-2022”. Я поблагодарил президента за тёплое отношение к Казахстану и новую ветвь в эволюции многозначительного сотрудничества Олимпийских комитетов. Томас Бах сказал, что я уже внёс исторический вклад в формирование Олимпийского движения. Но на этом я останавливаться не планирую, и впереди предстоит большой объём работы», — написал на своей странице в Инстаграм спортсмен.
Напомним, в июле 2015 года Алматы проиграл борьбу за проведение зимних Олимпийских игр 2022 года Пекину.
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