Тен встретился с президентом МОК

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Дружественная встреча прошла после чемпионата мира в Хельсинки, где казахстанский фигурист занял 16 место и завоевал путевку на Олиимпиаду-2018.

«Поговорили о спорте, а также вспомнили о достойной презентации Алматы в рамках Олимпийской Гонки “Almaty-2022”. Я поблагодарил президента за тёплое отношение к Казахстану и новую ветвь в эволюции многозначительного сотрудничества Олимпийских комитетов. Томас Бах сказал, что я уже внёс исторический вклад в формирование Олимпийского движения. Но на этом я останавливаться не планирую, и впереди предстоит большой объём работы», — написал на своей странице в Инстаграм спортсмен.

Напомним, в июле 2015 года Алматы проиграл борьбу за проведение зимних Олимпийских игр 2022 года Пекину.