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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
3 апреля 2017, 12:12 | Зимние: Фигурное катание | Sports.kz

Тен встретился с президентом МОК

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис <span class=error>Тен</span> встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом <span class=error>Бахом</span> передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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Дружественная встреча прошла после чемпионата мира в Хельсинки, где казахстанский фигурист занял 16 место и завоевал путевку на Олиимпиаду-2018.

«Поговорили о спорте, а также вспомнили о достойной презентации Алматы в рамках Олимпийской Гонки “Almaty-2022”. Я поблагодарил президента за тёплое отношение к Казахстану и новую ветвь в эволюции многозначительного сотрудничества Олимпийских комитетов. Томас Бах сказал, что я уже внёс исторический вклад в формирование Олимпийского движения. Но на этом я останавливаться не планирую, и впереди предстоит большой объём работы», — написал на своей странице в Инстаграм спортсмен.

Напомним, в июле 2015 года Алматы проиграл борьбу за проведение зимних Олимпийских игр 2022 года Пекину.

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Тен завоевал путевку на Олимпиаду-2018

Тен завоевал путевку на Олимпиаду-2018

Казахстанский фигурист Денис Тен занял 16-е место на чемпионате мира-2017 в Хельсинки и обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает Sports.kz.
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