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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
3 апреля 2017, 10:25 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристка Мария Сотскова заявила, что хочет стать более открытой для зрителя

ХЕЛЬСИНКИ, 3 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Сотскова заявила в интервью агентству «Р-Спорт» о намерении научиться более открытому способу общения на льду.

Сотскова заняла на чемпионате мира в Хельсинки, завершившемся в выходные, восьмое место. Этот сезон стал дебютным для 16-летней спортсменки на взрослом уровне.

«Мне нужно учиться более открытому способу общения на льду, — сказала Сотскова. — Ну почему Джейсон Браун настолько открыт публике, что его все обожают? Ты раскатываешься перед программой, у тебя волнение зашкаливает, а Джейсону кто-то крикнет: “Мы тебя любим!” Он в ответ: “А-а-а, я вас тоже безумно люблю! Привет!” Если бы мне такое бросили, я бы опустила голову вниз и про себя заклинала бы: “Не трогайте меня, пожалуйста, сейчас!” Надо учиться другому. Не должны соревнования доводить до судорог. Зритель на тебя смотрит, и ты должна ему отвечать взаимностью».
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Сотскова: Медведева результатами показывает, что другие работают недостаточно

ХЕЛЬСИНКИ, 3 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева отличается работоспособностью, и ее результаты демонстрируют соперницам, что им надо больше работать, заявила в интервью агентству «Р-Спорт» бронзовый призер чемпионата России Мария Сотскова.
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