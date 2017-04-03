Фигуристка Мария Сотскова заявила, что хочет стать более открытой для зрителя
ХЕЛЬСИНКИ, 3 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Мария Сотскова заявила в интервью агентству «Р-Спорт» о намерении научиться более открытому способу общения на льду.
Сотскова заняла на чемпионате мира в Хельсинки, завершившемся в выходные, восьмое место. Этот сезон стал дебютным для 16-летней спортсменки на взрослом уровне.
«Мне нужно учиться более открытому способу общения на льду, — сказала Сотскова. — Ну почему Джейсон Браун настолько открыт публике, что его все обожают? Ты раскатываешься перед программой, у тебя волнение зашкаливает, а Джейсону
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