Фигуристка Мария Сотскова заявила, что хочет стать более открытой для зрителя

Сотскова заняла на чемпионате мира в Хельсинки, завершившемся в выходные, восьмое место. Этот сезон стал дебютным для 16-летней спортсменки на взрослом уровне.

«Мне нужно учиться более открытому способу общения на льду, — сказала Сотскова. — Ну почему Джейсон Браун настолько открыт публике, что его все обожают? Ты раскатываешься перед программой, у тебя волнение зашкаливает, а Джейсону кто-то крикнет: “Мы тебя любим!” Он в ответ: “А-а-а, я вас тоже безумно люблю! Привет!” Если бы мне такое бросили, я бы опустила голову вниз и про себя заклинала бы: “Не трогайте меня, пожалуйста, сейчас!” Надо учиться другому. Не должны соревнования доводить до судорог. Зритель на тебя смотрит, и ты должна ему отвечать взаимностью».