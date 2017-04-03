Сотскова: Медведева результатами показывает, что другие работают недостаточно

Медведева оформила второе золото чемпионата мира на турнире в Хельсинки. Сотскова в своем дебютном на взрослом уровне сезоне заняла на мировом первенстве восьмое место.

«Просто надо работать, ведь если бы Евгения не была таким пахарем на тренировках, у нее не было бы таких результатов. А они показывают, как она работает. Значит, мы все работаем недостаточно», — сказала Сотскова.