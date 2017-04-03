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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
3 апреля 2017, 10:24 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Сотскова: Медведева результатами показывает, что другие работают недостаточно

ХЕЛЬСИНКИ, 3 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева отличается работоспособностью, и ее результаты демонстрируют соперницам, что им надо больше работать, заявила в интервью агентству «Р-Спорт» бронзовый призер чемпионата России Мария Сотскова.

Медведева оформила второе золото чемпионата мира на турнире в Хельсинки. Сотскова в своем дебютном на взрослом уровне сезоне заняла на мировом первенстве восьмое место.

«Просто надо работать, ведь если бы Евгения не была таким пахарем на тренировках, у нее не было бы таких результатов. А они показывают, как она работает. Значит, мы все работаем недостаточно», — сказала Сотскова.
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