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Хельсинки, Финляндия
3 апреля 2017, 0:42 | Зимние: Фигурное катание | Lenta.Ru

Тарасова ответила на критику Родниной

Заслуженный тренер по фигурному катанию и телекомментатор Татьяна Тарасова ответила на критику бывшей фигуристки, трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Слова специалиста приводит радиостанция «Говорит Москва».

Заслуженный тренер по фигурному катанию и телекомментатор Татьяна Тарасова ответила на критику бывшей фигуристки Ирины Родниной. Специалист призналась что она давно не воспринимает трехкратную олимпийскую чемпионку и считает что у депутатов есть много вопросов на которые они должны ответить перед народом. Увеличить
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«Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне все равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую. Я вообще ее давно не воспринимаю. Думаю, что у людей, работающих в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я», — сказала Тарасова.

1 апреля депутат Госдумы Елена Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора. По ее словам, журналисты должны быть профессионалами своего дела, «а не просто трепачами».
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