Рукавицын: Погорилая заняла абсолютно не свое место в Хельсинки

«Женя в очередной раз доказала, что на сегодняшний день с ней не способна сравниться ни одна спортсменка мира. Думаю, основными ее конкурентами на Олимпиаде будут канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман. Но и они серьезно уступают Жене и смогут соперничать с ней только в случае явных ошибок с ее стороны.



Очень неприятная и обидная для Анны неудача, которую сейчас она наверняка тяжело переживает. Надеюсь, у нее получится исправить эту досадную осечку и вернуться к своим результатам в Бостоне и Остраве. Очевидно, что Погорилая — фигуристка более высокого уровня и заняла абсолютно не свое место в Хельсинки», — приводят слова Рукавицына «Известия».