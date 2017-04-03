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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
3 апреля 2017, 0:30 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Рукавицын: Погорилая заняла абсолютно не свое место в Хельсинки

Известный тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын прокомментировал итоги выступления женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Известный тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын прокомментировал итоги выступления женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Увеличить
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«Женя в очередной раз доказала, что на сегодняшний день с ней не способна сравниться ни одна спортсменка мира. Думаю, основными ее конкурентами на Олимпиаде будут канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман. Но и они серьезно уступают Жене и смогут соперничать с ней только в случае явных ошибок с ее стороны.

Очень неприятная и обидная для Анны неудача, которую сейчас она наверняка тяжело переживает. Надеюсь, у нее получится исправить эту досадную осечку и вернуться к своим результатам в Бостоне и Остраве. Очевидно, что Погорилая — фигуристка более высокого уровня и заняла абсолютно не свое место в Хельсинки», — приводят слова Рукавицына «Известия».
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