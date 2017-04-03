Илья Авербух: Соперницам Медведевой рассчитывать не на что

Думаю, что нашей команде за этот чемпионат мира можно поставить твердую четверку. В целом результаты прогнозируемые и оправданные. Конечно, мы были способны выступить и лучше — в женском одиночном катании могла быть еще одна медаль. В парном катании — теоретически могли быть выше, в танцах, возможно, могла бы быть бронза при стечении обстоятельств. В целом же команда показала свою боевую готовность, а также то, что на Олимпиаде мы не будем статистами.

МЕДВЕДЕВА ВЕДЕТ ЗА СОБОЙ

Конечно, главное впечатление чемпионата из российской команды — это выступление Жени Медведевой. Здесь не надо быть гуру в фигурном катании, чтобы сказать, что она большая молодец, вопреки иногда звучащим мнениям о том, что ее победа — само собой разумеющееся. Такого не бывает — каждая медаль имеет свою особую ценность. Все знают, что отстаивать свой титул сложнее, чем завоевывать, а Жене удалось повторить прошлогодний результат. Рекорд, который она обновила дважды, — на долгие годы. Сейчас на 80 процентов пройден сложный период в ее жизни, когда девочка становится девушкой. Конечно, еще предстоят разные проблемы, но то, что Женя с тренером смогли перепрыгнуть эту возрастную волну, в которой захлебнулись очень многие девушки, это факт.

Конечно, талант дается свыше, но это огромная пахота и огромный тренерский талант Этери Тутберидзе, умение держать спортсмена, не давать ему и почивать на лаврах. Надо говорить и о том, что Женя — не просто выдающийся исполнитель сложнейших технических элементов, и о том, что ее программы стоят особняком. Это единственные программы, про которые можно сказать, о чем они, для чего, что она говорила своим прокатом. Медведева ведет за собой не только с технической точки зрения, но и с точки зрения зрелищности. Она является олицетворением женского одиночного катания.

Я в этом году ставил Медведевой короткую и произвольную программу, а сотрудничество мы начали в прошлом году еще до того, как Женя выиграла свой первый чемпионат мира. И это очень приятно, потому что видно, что растем и развиваемся — я как хореограф, она как исполнитель. Если сравнить с тем, как программы исполнялись на первых этапах «Гран-при», и как они прозвучали на чемпионате мира, — есть огромный прогресс. Несмотря на то, что тренер и спортсменка понимали, что с таким техническим запасом они и так смогут удержать первенство, на каждом старте они все равно прибавляли. И Женя была абсолютно раскована. Считаю, что на чемпионате мира она показала свои два лучших проката — короткий и произвольный. Многие делают акцент на рекорды, но они символичны больше для прессы. Главное — то впечатление, которое оставляет выступление спортсмена.

Конечно, подводных камней очень много. Но все-таки волна всех проблем, ее пик, приходился именно на этот сезон. Потому что в этом году ей и пришлось отстаивать титул, и биометрические вещи нахлынули. Считаю, что Женя уже научилась справляться с давлением — и в этом году уже все от нее ждали победы. Она уже оформилась, думаю, здесь ее соперницам рассчитывать не на что.

Мы с Женей точно знаем, что будем дальше работать вместе. В этом сезоне мы трудились над тем, чтобы ее программа была абсолютно эксклюзивной. Потому что у каждого хореографа есть свой почерк, и я бы не хотел, чтобы эти программы тиражировались. Думаю, что все придет, когда схлынет эхо чемпионата мира. Немного выдохнем, встретимся в начале лета, будем слушать много музыки — важно, чтобы понравилось не только мне, но и Жене. А потом мы найдем точки соприкосновения и начнем работу. Но сейчас будет самый сложный момент в постановке, потому что два года подряд удавалось сделать такие программы, которые считаются очень удачными. И, конечно, сейчас будет особый пристальный взгляд, некое давление, что «в прошлом году нам нравилось больше». Это будет перед глазами. Но я думаю, что мы справимся.

ПОГОРИЛАЯ ПЕРЕГОРЕЛА, МУЖЧИНЫ МОГУТ ПРИБАВИТЬ

Анна Погорилая хорошо откатала короткую программу, они с тренером проделали хорошую работу. Думаю, что у нее, бронзового призера в прошлом, было желание только одно — выигрывать. Она допустила ошибку на первом элементе, «бабочку», и это ее просто выбило. Анна практически сразу поняла, что борьба за медали окончена, а кататься надо. Ну и также женская эмоциональность сыграла свою роль. Мы видели в ее исполнении в прошлом году практически такой же прокат на одном из турниров. Но она собралась после этого и стала бронзовым призером чемпионата мира в конце сезона. Бывают такие срывы — или все, или ничего, это, наверное, в Анином характере. Но по большому счету четвертая или сто сорок четвертая — не имеет никакого значения. Но все в силах Погорилой, думаю, она будет сражаться за попадание в команду в следующем сезоне. Но это будет, конечно, очень сложно. Конкуренция возрастет еще и с приходом Алины Загитовой, если они примут решение выступать по взрослым. Это очень большой конкурент. И Лена Радионова может включиться в борьбу. Битва будет еще за попадание в сборную.

В нашем мужском одиночном катании положительные сдвиги, бесспорно, есть. Но, возможно, где-то не повезло. Наши ребята шагнули вперед, но запредельные космические высоты взяли соперники — пятерка ребят. Найдена техника исполнения четверного прыжка. И, думаю, за год догнать их будет очень сложно. Хотя с другой стороны, Олимпиада — это всегда особый турнир, не раз бывало так, что те, кто больше претендует на медали, психологически перегорают и выпадают. А выигрывают те, кто морально устойчив, — например, так выиграл в свое время Алексей Урманов. Все тогда сражались, каждый из лидеров мог выиграть, но все друг друга испугались и провалились, а Алексей откатал свою программу и стал чемпионом Игр. Такое тоже нельзя сбрасывать со счетов. Сейчас надо просто катать, прогрессировать, находить свои программы, свое лицо. Думаю, что в данной ситуации надо не обращать внимания на всех и двигаться своей дорогой.

ВОЛОСОЖАР И ТРАНЬКОВ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ

Танцоры Боброва и Соловьев, которые были третьими в произвольной программе, можно сказать, сделали себе неплохой мостик в следующий сезон, несмотря на общее пятое место. В танцах вроде бы нет такого явного лидера. Французы Пападакис и Сизерон, которые лидировали до этого, начали испытывать огромное давление от канадцев. Вирту и Мойр, пропустив сезон, где-то потеряли навык больших соревнований. Они чувствуют нервозность и хотят быстрее захватить лидерство, особенно накануне олимпийского сезона. Желание перепрыгнуть через голову и влечет за собой эту череду ошибок. Боброва и Соловьев были восьмыми и третьими, но все решается буквально сотыми, одним чистым или не чистым ребром при исполнении элемента, если так можно сказать. Или же засчитанным или не засчитанным судьями этим ребром. Поэтому танцы как всегда были самым сложным для судейства видом, так и остаются.

Наши дуэты сейчас катаются примерно на одном уровне, поэтому очень важно попасть в программу, чтобы их приняли зрители и судьи. И тогда вообще не вижу проблем, чтобы бороться за тройку. Конечно, с канадцами и французами будет сложно, но, с другой стороны, французов же обыграли на чемпионате Европы — а значит, все возможно.

После Олимпиады будут приниматься новые правила, будет какое-то их усовершенствование. Потому что определенно танцы опять начинают заходить в тупик, ведь большинство программ сводятся к тому, что идет набор одних и тех же поддержек, которые просто исполняются под разную музыку. Те же самые дорожки мы видим, те же самые так называемые блоки бесконечные, которые однажды уже были оценены на четвертый уровень, и никто не хочет дальше искать новые блоки, чтобы их тоже оценивали. Это приводит танцы к тупиковой ситуации. В какой-то момент правила подтолкнули к развитию, сложность действительно выросла. Но сегодня снова надо искать новые толчки для развития.

Что касается пар, то третий результат в произвольной программе Столбовой и Климова также будет хорошим мостиком в олимпийский сезон. Несмотря на неудачный сезон, все-таки им особо доверяют, и у них есть ресурсы, чтобы снова вернуться на лидирующие позиции. Тарасова и Морозов большие молодцы, они могут занести старт себе в актив. Думаю, что сейчас им надо большой акцент сделать на то, чтобы найти свои программы, тогда, думаю, у них есть все шансы сражаться за медаль на Играх. Тем более что вся эта нервотрепка может повлиять и на соперников, как это бывало не раз — в Хельсинки никто не катался безупречно, у всех были ошибки.

Думаю, что парное катание — наш вид, мы, кажется, один раз всего за историю отдали здесь золото, когда китайский дуэт выиграл Олимпиаду. Поэтому уверен, что и в этот раз мы точно будем бороться за золото. К тому же, нельзя исключать возвращения пары Волосожар/Траньков. Считаю, что они могли бы серьезно включиться в борьбу, это реально.