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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
2 апреля 2017, 19:19 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Боброва: Наконец-то мы доехали до ЧМ. И вполне хорошо с ним справились

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, поблагодарила болельщиков за поддержку на завершившемся в Хельсинки чемпионате мира, где пара заняла пятое место.

«Наконец-то мы доехали до чемпионата мира. И вполне хорошо с ним справились. Спасибо всем огромное за поддержку и веру в нас! Мы стараемся двигаться вперёд, несмотря ни на что, а вы помогаете нам не останавливаться. И многим горячо полюбившаяся фраза — «Нас бьют, а мы летаем!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
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