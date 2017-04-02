Боброва: Наконец-то мы доехали до ЧМ. И вполне хорошо с ним справились

«Наконец-то мы доехали до чемпионата мира. И вполне хорошо с ним справились. Спасибо всем огромное за поддержку и веру в нас! Мы стараемся двигаться вперёд, несмотря ни на что, а вы помогаете нам не останавливаться. И многим горячо полюбившаяся фраза — «Нас бьют, а мы летаем!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

