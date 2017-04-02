Ковтун: Мои ошибки на ЧМ были глупые, но они сильно штрафуются по баллам
Российский фигурист Максим Ковтун проанализировал своё выступление на чемпионате мира в Хельсинки, где он завоевал лишь 11-е место.
«Конечно, мы не рассчитывали на такой результат. О квотах на Олимпийские игры мы вовсе не думали. Мы ехали на чемпионат мира с целью показать свою программу и сделать это достойно, но в итоге получилось занять лишь 11-е место. Те ошибки, которые я допускал, были глупые. Но они сильно штрафуются по баллам. Возможно, я
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