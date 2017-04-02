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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
2 апреля 2017, 18:21 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Ковтун: Мои ошибки на ЧМ были глупые, но они сильно штрафуются по баллам

Российский фигурист Максим Ковтун проанализировал своё выступление на чемпионате мира в Хельсинки, где он завоевал лишь 11-е место.

«Конечно, мы не рассчитывали на такой результат. О квотах на Олимпийские игры мы вовсе не думали. Мы ехали на чемпионат мира с целью показать свою программу и сделать это достойно, но в итоге получилось занять лишь 11-е место. Те ошибки, которые я допускал, были глупые. Но они сильно штрафуются по баллам. Возможно, я где-то расслабился или поторопился. Сейчас мы уже знаем, над чем нужно работать», — приводит слова Ковтуна «Спорт FM».
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