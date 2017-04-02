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https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29285709/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
2 апреля 2017, 17:17 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Соревнования с участием Медведевой на ЧМ посетило рекордное количество зрителей

За произвольной программой в женском одиночном фигурном катании на чемпионате мира в Хельсинки, по итогам которой россиянка Евгения Медведева подтвердила звание чемпионки мира, наблюдали с трибун 9 590 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет турнира.

Это стало рекордным показателем для турнира в Хельсинки. Всего за четыре дня соревнований короткие программы посмотрели 31 435 человек, а на произвольные пришло 33 954.
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