Николай Морозов: Белорусский период карьеры вспоминаю с теплотой

Вашим воспитанникам Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (канадская пара заняла на ЧМ 4-е место — «ПБ»). придержали баллы?

Вы знаете, сейчас все настолько хорошо катаются, что невозможно сказать, что кому-то занижали отметки. Это не имеет смысла….

Можно ли противостоять паре Тесса Вирчу/Скотт Мойр?

Нужно стремиться выступать на таком же уровне. На данный момент к этим ребятам и еще французам (серебряным призерам ЧМ Габриэле Пападакис/Гийому Сизерону — «ПБ».) никто приблизиться не может, потому что они делают невероятные вещи. Надо стараться сделать что-то свое, что может быть лучше.

А в чем может выражаться прогресс в танцах на льду в ближайшее время?

Прогресс уже случился на этом чемпионате мира не только в танцах на льду, но и в соревнованиях одиночников. Это, пожалуй, самый сильный чемпионат: в танцах за призовые места боролись 10 уникальных пар. Такого никогда не было! Максимум 5−6.

В одиночном катании мы восхищаемся элементами ультра-си, считаем количество прыжков и оборотов. А чего можно ждать от танцев на льду?

Я думаю, что будут еще более интересные перестроения, еще более сложные поддержки и еще более музыкальные номера. Все сейчас совершенствуются, стараются сделать что-то неожиданное, отличное от других.

Помните ли Вы тот период карьеры, когда выступали за Беларусь?

Конечно: с Татьяной Навкой мы катались на Олимпийских играх в Нагано.

И как вам вспоминается тот период?

С теплотой. Федерация нам тогда помогала во всем. А самым ответственным был Игорь Железовский. Он всегда был готов помочь в любом вопросе.

Поддерживаете ли связь с кем-то из Беларуси?

Вижусь с теми, кто раньше выступал, а сейчас тренирует. Например, с Дмитрием Каплуном: его воспитанники на этом чемпионате мира принимали участие в парном катании.

Что можете посоветовать белорусским фигуристам, чтобы улучшить позиции?

Просто надо работать!