Николай Морозов: Белорусский период карьеры вспоминаю с теплотой
Известный тренер и хореограф с белорусскими корнями Николай Морозов в интервью Юлии Ванслав поделился мнением о чемпионате мира и вспомнил о своих выступлениях за белорусскую команду.
Вашим воспитанникам Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (канадская пара заняла на ЧМ 4-е место — «ПБ»). придержали баллы?
Вы знаете, сейчас все настолько хорошо катаются, что невозможно сказать, что
Можно ли противостоять паре Тесса Вирчу/Скотт Мойр?
Нужно стремиться выступать на таком же уровне. На данный момент к этим ребятам и еще французам (серебряным призерам ЧМ Габриэле Пападакис/Гийому Сизерону — «ПБ».) никто приблизиться не может, потому что они делают невероятные вещи. Надо стараться сделать
А в чем может выражаться прогресс в танцах на льду в ближайшее время?
Прогресс уже случился на этом чемпионате мира не только в танцах на льду, но и в соревнованиях одиночников. Это, пожалуй, самый сильный чемпионат: в танцах за призовые места боролись 10 уникальных пар. Такого никогда не было! Максимум 5−6.
В одиночном катании мы восхищаемся элементами
Я думаю, что будут еще более интересные перестроения, еще более сложные поддержки и еще более музыкальные номера. Все сейчас совершенствуются, стараются сделать
Помните ли Вы тот период карьеры, когда выступали за Беларусь?
Конечно: с Татьяной Навкой мы катались на Олимпийских играх в Нагано.
И как вам вспоминается тот период?
С теплотой. Федерация нам тогда помогала во всем. А самым ответственным был Игорь Железовский. Он всегда был готов помочь в любом вопросе.
Поддерживаете ли связь с
Вижусь с теми, кто раньше выступал, а сейчас тренирует. Например, с Дмитрием Каплуном: его воспитанники на этом чемпионате мира принимали участие в парном катании.
Что можете посоветовать белорусским фигуристам, чтобы улучшить позиции?
Просто надо работать!
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