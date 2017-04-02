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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
2 апреля 2017, 15:01 | Зимние: Фигурное катание | «Газета.Ру»

Медведева: Мне нравится внимание людей

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как относится к повышенному вниманию людей, и с кем в первую очередь делится своими переживаниями, сообщает «Спорт день за днем».

«Не чувствую какого-то давления. Мне нравится внимание людей. Когда выходишь на лед и понимаешь, что на тебя смотрит несколько тысяч человек, испытываешь особенные чувства. Хочется их отблагодарить, порадовать. Такое внимание совсем не напряжно. Но главное, чтобы близкие люди не меняли отношения ко мне, и я оставалась для них тем же, кем была в детстве.

Мама, бабушка, если видят, что меня что-то тревожит, сразу спрашивают, интересуются, — сказала фигуристка.

Россиянка Евгения Медведева второй год подряд выигрывает золото чемпионата мира по фигурному катанию и в произвольной программе, и по сумме двух выступлений с новым мировым рекордом.
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Соревнования с участием Медведевой стали самыми посещаемыми на ЧМ по фигурному катанию

ХЕЛЬСИНКИ, 2 апреля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Произвольная программа в женском одиночном катании, где победу одержала российская фигуристка Евгения Медведева, стала самым посещаемым соревнованием на чемпионате мира в Хельсинки. В пятницу за победой фигуристки наблюдали 9590 человек.
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