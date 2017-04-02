Медведева: Мне нравится внимание людей

«Не чувствую какого-то давления. Мне нравится внимание людей. Когда выходишь на лед и понимаешь, что на тебя смотрит несколько тысяч человек, испытываешь особенные чувства. Хочется их отблагодарить, порадовать. Такое внимание совсем не напряжно. Но главное, чтобы близкие люди не меняли отношения ко мне, и я оставалась для них тем же, кем была в детстве.

Мама, бабушка, если видят, что меня что-то тревожит, сразу спрашивают, интересуются, — сказала фигуристка.

Россиянка Евгения Медведева второй год подряд выигрывает золото чемпионата мира по фигурному катанию и в произвольной программе, и по сумме двух выступлений с новым мировым рекордом.