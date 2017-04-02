Медведева: Мне нравится внимание людей
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как относится к повышенному вниманию людей, и с кем в первую очередь делится своими переживаниями, сообщает «Спорт день за днем».
«Не чувствую
Мама, бабушка, если видят, что меня
Россиянка Евгения Медведева второй год подряд выигрывает золото чемпионата мира по фигурному катанию и в произвольной программе, и по сумме двух выступлений с новым мировым рекордом.
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