Соревнования с участием Медведевой стали самыми посещаемыми на ЧМ по фигурному катанию

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Согласно данным, которые были предоставлены ТАСС оргкомитетом турнира, за четыре соревновательных дня в общей сложности дневную программу чемпионата посетили 31435 человек, вечернюю — 33954. Меньше всего зрителей пришло также в пятницу, но на короткую программу в танцах на льду — 6225 человек.

Медведева одержала вторую победу в карьере на чемпионате мира, ее выступление по итогам короткой и произвольной программ судьи оценили в 233,41 балла, что является мировым рекордом.

В пятницу за победой Медведевой лично наблюдали президент Финляндии Саули Нийнистё и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Соревнования проходили на «Хартвалл-Арене» — главной ледовой арене финской столицы.

Чемпионат мира завершится в воскресенье показательными выступлениями лучших фигуристов турнира.