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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
2 апреля 2017, 13:57 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Соревнования с участием Медведевой стали самыми посещаемыми на ЧМ по фигурному катанию

ХЕЛЬСИНКИ, 2 апреля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Произвольная программа в женском одиночном катании, где победу одержала российская фигуристка Евгения Медведева, стала самым посещаемым соревнованием на чемпионате мира в Хельсинки. В пятницу за победой фигуристки наблюдали 9590 человек.

<em>ХЕЛЬСИНКИ 2 апреля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. </em>Произвольная программа в женском одиночном катании где победу одержала российская фигуристка Евгения <span class=error>Медведева</span> стала самым посещаемым соревнованием на чемпионате мира в Хельсинки. В пятницу за победой фигуристки наблюдали 9590 человек. Увеличить
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Согласно данным, которые были предоставлены ТАСС оргкомитетом турнира, за четыре соревновательных дня в общей сложности дневную программу чемпионата посетили 31435 человек, вечернюю — 33954. Меньше всего зрителей пришло также в пятницу, но на короткую программу в танцах на льду — 6225 человек.

Медведева одержала вторую победу в карьере на чемпионате мира, ее выступление по итогам короткой и произвольной программ судьи оценили в 233,41 балла, что является мировым рекордом.

В пятницу за победой Медведевой лично наблюдали президент Финляндии Саули Нийнистё и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Соревнования проходили на «Хартвалл-Арене» — главной ледовой арене финской столицы.

Чемпионат мира завершится в воскресенье показательными выступлениями лучших фигуристов турнира.
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