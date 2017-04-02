Травмированная фигуристка Тарасова пройдет обследование 4 апреля
МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Евгения Тарасова, получившая травму ноги на чемпионате мира в Хельсинки, пройдет контрольное обследование в Москве 4 апреля. Об этом ТАСС рассказала тренер Нина Мозер.
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Во время утренней тренировки перед выступлением в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки Тарасова получила серьезную травму ноги — фигуристка упала на лед при исполнении дорожки шагов, после чего партнер Владимир Морозов случайно рассек ей ногу коньком. Спортсменке наложили 14 швов, она выступала на обезболивающих препаратах, но пара смогла завоевать бронзу мирового чемпионата.
«Травма заживает достаточно быстро, Женя восстанавливается. Я, честно говоря, просто поражаюсь ее силе воли, — поделилась Мозер. — Во вторник она пройдет контрольное медицинское обследование, а уже в четверг планирует выйти на лед и начать подготовку к командному чемпионату мира».
Тарасова и Морозов — действующие чемпионы Европы, победители финала серии
Командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.
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