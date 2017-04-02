Травмированная фигуристка Тарасова пройдет обследование 4 апреля

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во время утренней тренировки перед выступлением в короткой программе на чемпионате мира в Хельсинки Тарасова получила серьезную травму ноги — фигуристка упала на лед при исполнении дорожки шагов, после чего партнер Владимир Морозов случайно рассек ей ногу коньком. Спортсменке наложили 14 швов, она выступала на обезболивающих препаратах, но пара смогла завоевать бронзу мирового чемпионата.

«Травма заживает достаточно быстро, Женя восстанавливается. Я, честно говоря, просто поражаюсь ее силе воли, — поделилась Мозер. — Во вторник она пройдет контрольное медицинское обследование, а уже в четверг планирует выйти на лед и начать подготовку к командному чемпионату мира».

Тарасова и Морозов — действующие чемпионы Европы, победители финала серии Гран-при нынешнего сезона.

Командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.