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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
2 апреля 2017, 13:00 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Авербух: Фигуристы Боброва и Соловьев могут побороться за пьедестал на ОИ-2018

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Лидеры российского фигурного катания в танцах на льду, олимпийские призеры командного турнира в Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев смогут претендовать на пьедестал на Играх в южнокорейском Пхенчхане. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, хореограф-постановщик Илья Авербух.

Спортсмены на чемпионате мира в Хельсинки заняли пятое место. Увеличить
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Спортсмены на чемпионате мира в Хельсинки заняли пятое место. Золото завоевали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, серебро — французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, бронзу — американцы Майя и Алекс Шибутани.

«Накануне чемпионата мира меня спрашивали о прогнозах, и, как видите, они оправдались — борьбу за первое место повели канадцы и французы, — отметил Авербух. — А вот что касается мест с третьего по десятое, я говорил, что их могла занять любая из пар, так и случилось. Для Кати и Димы борьба не окончена, в олимпийском сезоне все будет зависеть от малейших нюансов. На чемпионате мира они показали хороший результат».

Как отметил Авербух, к Олимпиаде в Пхенчхане россиянам нужно «попасть» с программами. «Если они “попадут” с программами, если уберут из головы все лишнее, шанс на подиум есть», — считает Авербух.

Боброва и Соловьев — олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи, спортсмены являются победителями чемпионата Европы 2013 года, двукратными серебряными и бронзовыми призерами европейских чемпионатов, бронзовыми призерами чемпионата мира 2013 года.
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