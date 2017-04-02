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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
2 апреля 2017, 12:58 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Медведева: Я не любитель тусовок, для меня лучше смотреть телевизор одной

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, как отдыхает от соревнований и проводит свои каникулы.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения <span class=error>Медведева</span> рассказала о том как отдыхает от соревнований и проводит свои каникулы. Увеличить
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«Обычно в первые дни после соревнований не прокатываю целиком программу. Катаюсь в облегчённом режиме. Потом уже возвращаюсь в обычный график. В плане отдыха полежать на кровати, посмотреть в потолок, — отличное развлечение! Мне главное — восстановиться эмоционально и психологически после соревнований. Я не любитель шумных компаний, не любитель крупных тусовок, для меня лучше завернуться в одеяло и смотреть телевизор одной.

Как провожу каникулы? Обычно между сезонами у нас довольно большой перерыв. Примерно две недели. Мы выезжаем на море, восстанавливаемся, отдыхаем. Море я люблю вообще любое. Конечно, и сочинское тоже. Анапа вполне пойдёт. Вообще, люблю выезжать в новые места. Последний раз была на летнем отдыхе во Вьетнаме, но больше понравился Таиланд", — приводит слова Медведевой «Спорт день за днём».
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Авербух: Фигуристы Боброва и Соловьев могут побороться за пьедестал на ОИ-2018

Авербух: Фигуристы Боброва и Соловьев могут побороться за пьедестал на ОИ-2018

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Лидеры российского фигурного катания в танцах на льду, олимпийские призеры командного турнира в Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев смогут претендовать на пьедестал на Играх в южнокорейском Пхенчхане. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, хореограф-постановщик Илья Авербух.
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