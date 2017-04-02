Медведева: Я не любитель тусовок, для меня лучше смотреть телевизор одной

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«Обычно в первые дни после соревнований не прокатываю целиком программу. Катаюсь в облегчённом режиме. Потом уже возвращаюсь в обычный график. В плане отдыха полежать на кровати, посмотреть в потолок, — отличное развлечение! Мне главное — восстановиться эмоционально и психологически после соревнований. Я не любитель шумных компаний, не любитель крупных тусовок, для меня лучше завернуться в одеяло и смотреть телевизор одной.



Как провожу каникулы? Обычно между сезонами у нас довольно большой перерыв. Примерно две недели. Мы выезжаем на море, восстанавливаемся, отдыхаем. Море я люблю вообще любое. Конечно, и сочинское тоже. Анапа вполне пойдёт. Вообще, люблю выезжать в новые места. Последний раз была на летнем отдыхе во Вьетнаме, но больше понравился Таиланд", — приводит слова Медведевой «Спорт день за днём».