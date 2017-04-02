Авербух: Лидеры мужского фигурного катания ходят по парапету небоскреба возможностей

На чемпионате мира в Хельсинки золото завоевал японец Юдзуру Ханю, вторым стал его соотечественник Сема Уно, третье место занял китаец Цзинь Боян. После короткой программы лидировал чемпион мира прошлого года испанец Хавьер Фернандес, вторым шел канадец Патрик Чан, замыкал тройку лидеров американец Натан Чен.

«Я бы сравнил всю эту группу с жителями самого верхнего этажа небоскреба фигурного катания, и каждый из них ходит по парапету человеческих возможностей, — считает Авербух. — Но чуть подует ветер и появляются ошибки, ведь тот же Фернандес — по короткой программе казалось, что он фантастический, а Ханю выглядел неубедительно. И как все поменялось в произвольной. Настолько все это предельные высоты, и настолько много в олимпийском сезоне будет зависеть от нервов».