Авербух: Фигуристу Коляде под силу наверстать отрыв от лидеров в олимпийском сезоне

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На чемпионате мира в Хельсинки 22-летний Коляда занял восьмое место, победителем стал японец Юдзуру Ханю, второй — его соотечественник Сёма Уно, третий — китаец Цзинь Боян.

«Лидеры выиграли с космическим отрывом, это фантастическая плеяда. Но надо сражаться, бороться, идти вперед и не отчаиваться, — считает Авербух. — Мы будем ждать следующего олимпийского цикла, но и за предстоящий олимпийский сезон можно многое изменить, и Мише это по силам. Но наша федерация фигурного катания должна направить тренеров в постановочное русло».

Как сообщил ранее Авербух ТАСС, в олимпийском сезоне он планирует сосредоточиться на олимпийских программах только для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. «Я предлагал услуги Коляде в прошлом сезоне, но, по словам его тренеров, на тот момент у них уже все было готово. В этом же сезоне я сосредоточусь только на программах для Медведевой», — сообщил специалист.

Коляда — бронзовый призер чемпионата Европы нынешнего года, на чемпионате мира прошлого года в Бостоне фигурист был четвертым.