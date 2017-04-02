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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
2 апреля 2017, 11:55 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Авербух: Погорилой нужно забыть неудачу ЧМ, чтобы идти вперед

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российской фигуристке Анне Погорилой нужно забыть неудачу в произвольной программе на чемпионате мира в Хельсинки, чтобы двигаться дальше. Таким мнением с ТАСС поделился известный хореограф-постановщик, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух.

Спортсменка в Хельсинки заняла лишь 13-е место. Увеличить
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Спортсменка в Хельсинки прекрасно справилась с короткой программой, но в произвольной допустила сразу четыре падения и стала лишь 13-й. На прошлом чемпионате мира в Бостоне Погорилая была бронзовым призером.

«Я хочу поддержать Анну — нужно выдохнуть и забыть, что произошло, — подчеркнул Авербух. — Мне случившееся понятно — если ты призер чемпионата мира, то уже не хочешь просто подниматься на пьедестал, едешь бороться за первые места. Но допускаешь срыв первого прыжка, и приходит отчаяние, слишком много обрушивается в этот момент, а ведь нужно продолжать кататься дальше. Но у Ани уже была подобная история, и она с ней прекрасно справилась, поэтому, чтобы двигаться дальше, надо выдохнуть и забыть».

Погорилая в 2017 году завоевала серебро чемпионата Европы в чешской Остраве, до этого фигуристка дважды становилась бронзовым призером турнира.
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Авербух в олимпийский сезон будет ставить программы только для фигуристки Медведевой

Авербух в олимпийский сезон будет ставить программы только для фигуристки Медведевой

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух в олимпийский сезон сосредоточит все силы на постановке программ к Играм в Пхенчхане для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Об этом он рассказал ТАСС.
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2 апреля

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