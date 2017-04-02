Авербух: Погорилой нужно забыть неудачу ЧМ, чтобы идти вперед
МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российской фигуристке Анне Погорилой нужно забыть неудачу в произвольной программе на чемпионате мира в Хельсинки, чтобы двигаться дальше. Таким мнением с ТАСС поделился известный
хореограф-постановщик, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух.
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Спортсменка в Хельсинки прекрасно справилась с короткой программой, но в произвольной допустила сразу четыре падения и стала лишь 13-й. На прошлом чемпионате мира в Бостоне Погорилая была бронзовым призером.
«Я хочу поддержать Анну — нужно выдохнуть и забыть, что произошло, — подчеркнул Авербух. — Мне случившееся понятно — если ты призер чемпионата мира, то уже не хочешь просто подниматься на пьедестал, едешь бороться за первые места. Но допускаешь срыв первого прыжка, и приходит отчаяние, слишком много обрушивается в этот момент, а ведь нужно продолжать кататься дальше. Но у Ани уже была подобная история, и она с ней прекрасно справилась, поэтому, чтобы двигаться дальше, надо выдохнуть и забыть».
Погорилая в 2017 году завоевала серебро чемпионата Европы в чешской Остраве, до этого фигуристка дважды становилась бронзовым призером турнира.
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