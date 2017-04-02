Авербух в олимпийский сезон будет ставить программы только для фигуристки Медведевой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В олимпийском сезоне мы продолжим сотрудничество с Женей, и я сосредоточусь на работе только с ней, — рассказал Авербух. — У меня нет цели ставить как можно больше программ, иначе потеряется эксклюзивность. Поэтому от всех остальных предложений я отказываюсь».

Свой первый чемпионат мира в прошлом сезоне Медведева выиграла с произвольной программой Авербуха, короткую на тот момент ей ставил Александр Жулин. В нынешнем году обе программы, а также показательный танец спортсменке поставил Авербух. Также специалист является постановщиком олимпийских программ Юлии Липницкой, с которыми она выиграла командный турнир на Олимпиаде в Сочи.

«Я не могу сказать, что сейчас уже есть абсолютно четкое понимание по будущим постановкам и образам Жени, но есть опыт, есть наработки, есть тенденции, — рассказал Авербух. — В выборе образа мы будем руководствоваться внутренним состоянием Жени, как было и в нынешнем сезоне. Очень важно сохранить ее лицо».

Авербух подчеркнул, что работа с Медведевой — это подарок для любого специалиста. «Женя открыта, она готова к экспериментам. Сегодняшние ее программы — прощание с детством, отражение ее чувств, каждая из них — читаемая история, ведь хореография должна вести рассказ. Так, надеюсь, будет и в следующем году, главное найти стержень программ».

Медведева на чемпионате мира — 2017 установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ, набрав 233,41 балла. Она побила свое же достижение, установленное в конце января на чемпионате Европы в Чехии (229,71). Кроме того, россиянка побила свой мировой рекорд в произвольной программе, набрав 154,40 балла, предыдущее достижение было установлено на том же европейском первенстве (150,79). Также спортсменке принадлежит рекорд мира в короткой программе (79,21).