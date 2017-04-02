Наталья Бестемьянова: Медведева в олимпийский сезон будет пахать
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итоги чемпионата мира, завершившегося в Хельсинки.
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— Конкуренция в танцах огромная. Я так поняла, что был жуткий напряг,
Есть недооцененные пары, которых жалко. Например, считаю, что недооценили Степанову и Букина. Американский дуэт Хабелл/Донахью, который был третьим, а стал девятым по сумме и упал с твиззлов, — в начале сезона Степанова и Букин выиграли у них очень легко, а сейчас с падением американцы выиграли у них три балла — это просто нонсенс. Все тренируются целый год, они не могли прибавить так, что упав и потеряв десять баллов, они три балла выигрывают. Проблема вот в чем: многие пары тренируются у канадских тренеров в одной группе, соответственно все федерации «работают» на этих тренеров. Что касается Бобровой и Соловьеву, то им очень повезло. Они откатали свое, как умели, а остальные попадали. Раз — и третьи в произвольной, просто чудо произошло.
СУДЕЙСТВО В ХЕЛЬСИНКИ.
— Наших засуживают?
— Засуживают Степанову и Букина. За первую пару борются и делают максимум, чтобы они были мотивированы и знали, зачем она катаются.
— Что можно сделать, чтобы в Пхенчхане мы смогли побороться за медали в танцах?
— В первую очередь спортсмены должны работать, это однозначно. Если засуживают — что теперь, сидеть и плакать? Надо работать, быть выше на голову, на две. Ребята будут работать, не сомневаюсь — Олимпийские игры это большая цель. Про потенциал всех говорить не могу, но я хожу на тренировки к Степановой и Букину и вижу, что потенциал огромный.
— Вирту и Мойр понравились?
— Они очень сильная пара, были очень хороши! Они выросли с начала сезона, здорово прибавили. В произвольной программе, видимо, не хватило психологических сил. Они уже возрастные, на тренировке прекрасно работали, а эмоций не хватило. Представляете, какая будет нервотрепка на Олимпийских играх! Кто выдержит, тот и молодец. Канадская пара Уивер и Поже тоже нервничали безумно. Шибутани выстояли, но они просто стойкие оловянные солдатики. Очень жаль итальянский дуэт Капеллини/Ланотте — они мне очень нравятся. Довольно странно, что они всем проиграли.
— Кого выделите в плане эмоциональности?
— Лучшие, конечно, Пападакис и Сизерон. Про элементы мы вообще не говорим — у них идеальное их исполнение, но зал же встал! Мне кажется, это была единственная пара, на которую публика так отреагировала. Они абсолютно фантастические. Тоже могут сорваться, у них психика не ровная, но в произвольной программе были хороши.
— На Играх, конечно, борьба будет плотная.
— Я бы хотела пожелать нашим специалистам, которые занимаются с ребятами, чтобы они работали не на одну пару, а на две. Когда все направлено на одну пару, это очень грустно. Предолимпийский сезон такой важный, я удивляюсь,
МЕДВЕДЕВА БОРЕТСЯ С СОБОЙ.
— Что еще запомнилось по итогам чемпионата мира?
— Я в полном восторге от Ханю, он просто король и бог! И, конечно, Женя Медведева. Она удивительная, потрясающая! Меня ужасает, когда перед произвольной программой говорят: «Ну,
— Как считаете, она выдержит давление в олимпийским сезоне?
— Вы знаете, что мне нравится в ней? Она не считает себя космосом, она считает себя человеком, который умеет работать и любит это делать. Она любит сам процесс работы. Она не будет ничего выдерживать, она просто будет пахать. И, потом, она ведь ни с кем не соревнуется! У нее цель — побить личный рекорд, она соперничает сама с собой. И это самое замечательное, что может быть. Она будет расти! Хотелось бы сказать и о Столбовой с Климовым — жуткий срыв произошел у них в короткой программе, но они выдающаяся пара. Желаю им успеха и надеюсь, они обретут наконец ту цель, ради которой стоит трудиться — олимпийское золото. Главное забыть, о том, что было, и тренироваться. Ну и чтобы травм не было, потому что сезон был трудным.
ПЛЮЩЕНКО В ПХЕНЧАН НЕ СОБИРАЛСЯ.
— Мужское одиночное катание — не наша сильная сторона в данный момент. За год нереально выправить ситуацию?
— Ну, почему? Ребята способны прогрессировать. Коляда же осваивает четверные прыжки, стабильно запрыгает лутц и исполнит то, что он умеет, — и все будет в порядке. Мне кажется, он готов и может бороться за самые высокие места. Но он только ворвался, второй сезон выступает. А Ковтун должен забыть о том, что он на соревнованиях — ведь на тренировке он просто бог! А на соревнованиях так не катается, не знаю, может, надо с психологом поработать? В любом случае мне кажется, что в этом сезоне он лучше, чем в прошлом. Пускай ребята работают, мне кажется, они молодцы, они могут.
— Евгений Плющенко собирался выступать до Пхенчхана, но за год до Игр закончил.
— Уверена в том, что он не собирался выступать в Пхенчхане и знал, что не поедет на Олимпиаду-2018. Но объявил об уходе тогда, когда ему это было удобно. Молодец. Строит свою жизнь так, как считает нужным. Уже после Сочи было понятно, что ему не имеет смысла продолжать.
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