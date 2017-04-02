Наталья Бестемьянова: Медведева в олимпийский сезон будет пахать

— Конкуренция в танцах огромная. Я так поняла, что был жуткий напряг, какая-то бацилла нервозности — столько было ошибок даже у сильных дуэтов, такое редко случается в танцах, чтобы все так падали и спотыкались, — отметила Бестемьянова. — Очень нервный был чемпионат, но зрители, наверное, получили наслаждение. Вирту и Мойр перенервничали, у них был такой огромный запас, а они сделали такую ошибку — это просто позор. Жалко их. Очень рада за Пападакис и Сизерона, потому что они попали в какую-то молотилку, они очень хороши. Слава богу, что они выиграли произвольную и дали людям какую-то надежду, что можно бороться и можно выигрывать. Потому что самое страшное, в частности, в танцах, что выстраивается такая линия, что у людей пропадает мотивация вообще кататься.

Есть недооцененные пары, которых жалко. Например, считаю, что недооценили Степанову и Букина. Американский дуэт Хабелл/Донахью, который был третьим, а стал девятым по сумме и упал с твиззлов, — в начале сезона Степанова и Букин выиграли у них очень легко, а сейчас с падением американцы выиграли у них три балла — это просто нонсенс. Все тренируются целый год, они не могли прибавить так, что упав и потеряв десять баллов, они три балла выигрывают. Проблема вот в чем: многие пары тренируются у канадских тренеров в одной группе, соответственно все федерации «работают» на этих тренеров. Что касается Бобровой и Соловьеву, то им очень повезло. Они откатали свое, как умели, а остальные попадали. Раз — и третьи в произвольной, просто чудо произошло.

СУДЕЙСТВО В ХЕЛЬСИНКИ.

— Наших засуживают?

— Засуживают Степанову и Букина. За первую пару борются и делают максимум, чтобы они были мотивированы и знали, зачем она катаются.

— Что можно сделать, чтобы в Пхенчхане мы смогли побороться за медали в танцах?

— В первую очередь спортсмены должны работать, это однозначно. Если засуживают — что теперь, сидеть и плакать? Надо работать, быть выше на голову, на две. Ребята будут работать, не сомневаюсь — Олимпийские игры это большая цель. Про потенциал всех говорить не могу, но я хожу на тренировки к Степановой и Букину и вижу, что потенциал огромный.

— Вирту и Мойр понравились?

— Они очень сильная пара, были очень хороши! Они выросли с начала сезона, здорово прибавили. В произвольной программе, видимо, не хватило психологических сил. Они уже возрастные, на тренировке прекрасно работали, а эмоций не хватило. Представляете, какая будет нервотрепка на Олимпийских играх! Кто выдержит, тот и молодец. Канадская пара Уивер и Поже тоже нервничали безумно. Шибутани выстояли, но они просто стойкие оловянные солдатики. Очень жаль итальянский дуэт Капеллини/Ланотте — они мне очень нравятся. Довольно странно, что они всем проиграли. Какой-то был странный судейский расклад, я не очень сильна в этих играх, но понимаю, что какая-то игра была.

— Кого выделите в плане эмоциональности?

— Лучшие, конечно, Пападакис и Сизерон. Про элементы мы вообще не говорим — у них идеальное их исполнение, но зал же встал! Мне кажется, это была единственная пара, на которую публика так отреагировала. Они абсолютно фантастические. Тоже могут сорваться, у них психика не ровная, но в произвольной программе были хороши.

— На Играх, конечно, борьба будет плотная.

— Я бы хотела пожелать нашим специалистам, которые занимаются с ребятами, чтобы они работали не на одну пару, а на две. Когда все направлено на одну пару, это очень грустно. Предолимпийский сезон такой важный, я удивляюсь, почему-то все складывается в одну корзину… Это стратегически неправильно.

МЕДВЕДЕВА БОРЕТСЯ С СОБОЙ.

— Что еще запомнилось по итогам чемпионата мира?

— Я в полном восторге от Ханю, он просто король и бог! И, конечно, Женя Медведева. Она удивительная, потрясающая! Меня ужасает, когда перед произвольной программой говорят: «Ну, Медведева-то откатает!..». Так нельзя. Она человек, надо ее поддерживать, помогать ей, нести ее на руках. Она удивительная — тонкая, звонкая, нужно очень беречь ее до Олимпиады. Это, считаю, явление в мировом фигурном катании.

— Как считаете, она выдержит давление в олимпийским сезоне?

— Вы знаете, что мне нравится в ней? Она не считает себя космосом, она считает себя человеком, который умеет работать и любит это делать. Она любит сам процесс работы. Она не будет ничего выдерживать, она просто будет пахать. И, потом, она ведь ни с кем не соревнуется! У нее цель — побить личный рекорд, она соперничает сама с собой. И это самое замечательное, что может быть. Она будет расти! Хотелось бы сказать и о Столбовой с Климовым — жуткий срыв произошел у них в короткой программе, но они выдающаяся пара. Желаю им успеха и надеюсь, они обретут наконец ту цель, ради которой стоит трудиться — олимпийское золото. Главное забыть, о том, что было, и тренироваться. Ну и чтобы травм не было, потому что сезон был трудным.

ПЛЮЩЕНКО В ПХЕНЧАН НЕ СОБИРАЛСЯ.

— Мужское одиночное катание — не наша сильная сторона в данный момент. За год нереально выправить ситуацию?

— Ну, почему? Ребята способны прогрессировать. Коляда же осваивает четверные прыжки, стабильно запрыгает лутц и исполнит то, что он умеет, — и все будет в порядке. Мне кажется, он готов и может бороться за самые высокие места. Но он только ворвался, второй сезон выступает. А Ковтун должен забыть о том, что он на соревнованиях — ведь на тренировке он просто бог! А на соревнованиях так не катается, не знаю, может, надо с психологом поработать? В любом случае мне кажется, что в этом сезоне он лучше, чем в прошлом. Пускай ребята работают, мне кажется, они молодцы, они могут.

— Евгений Плющенко собирался выступать до Пхенчхана, но за год до Игр закончил.

— Уверена в том, что он не собирался выступать в Пхенчхане и знал, что не поедет на Олимпиаду-2018. Но объявил об уходе тогда, когда ему это было удобно. Молодец. Строит свою жизнь так, как считает нужным. Уже после Сочи было понятно, что ему не имеет смысла продолжать.