Россияне за спинами лидеров

Разумеется, мы рассчитывали, что лучший танцевальный российский дуэт в составе Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева сумеет бороться за место под солнцем, оно же — на пьедестале. Этого не получилось. Обсуждать, насколько объективным получился пятый результат спортсменов тоже дело неблагодарное: вся первая восьмерка каталась достаточно качественно для того, чтобы произносить слово «засудили». Скорее не повезло: при той плотности результатов, что сложилась в диапазоне мест с третьего по седьмое, любой из дуэтов мог оказаться как наверху, так и в самом низу турнирной таблицы.

Другими словами, при прекрасном прокате своих постановок Боброва и Соловьев не показали ничего такого, что могло бы как-то особенно выделить их из штурмующей пьедестал толпы.

В одиночном катании фигурист имеет куда больший простор для маневра: не хватает пластики, как у Юдзуру Ханю, зато можно шарахнуть в прокате шесть четверных прыжков — как это сделал в Хельсинки американец Натан Чен, получив за счет этого 112,87 базовой оценки против 103,43, что имел олимпийский чемпион. Другой вопрос, что Чен так и не сумел вытянуть из базы положительный баланс, в то время как Ханю увеличил эту оценку на 23 балла за счет фантастического качества катания. Но факт остается фактом: в «спортивных» видах фигуристу всегда есть за счет чего уходить вперед.

Танцы — особенная история. Здесь слишком жестко прописаны все элементы, из которых складываются программы. База в 42,80 — это максимум. А база дуэта, занявшего в Хельсинки 18-е место, составила 39,40. Другими словами, это не гонка с раздельным стартом. Это массовый забег, в котором главное — чтобы тебя не затоптали на старте.

Для этого нужно выделяться. Постановкой, «фишечками», необычностью, экстерьером — чем угодно, но чтобы в твой адрес восторженно выдохнули: «Вот это да-а-а-а!» Как выдыхал мир те два года, что на льду царствовали французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, а в этом году еще и в адрес возвращенцев — олимпийских чемпионов Ванкувера Тессы Вирту/Скотта Моира. Чем один из дуэтов лучше другого? Да ничем. Даже места распределились поровну — одна победа и одно второе место у каждого, чемпиона же определила лишь совокупность баллов. Но это вторично. Первично то, что при двух равных соперниках, ведущих непримиримую борьбу, зрелищу гарантированно обеспечены накал и интрига. И какая к черту разница, что происходит за спинами лидеров — у кого там пятое место, а у кого — восьмое?

Сумеет ли какой-либо из российских дуэтов выйти на конкурентоспособный уровень через год? Вполне. При столь плотном соперничестве это всего лишь дело случая — достаточно вспомнить короткий танец Олимпийских игр в Турине, который до сих пор очевидцы вспоминают как триллер под сводами «Палавелы». Просто для того, чтобы рассчитывать на это в Пхенчхане, позарез требуется выполнение уже перечисленных условий: быть интересными и запоминающимися. Самая проигрышная позиция сводится к формулировке: «А мы все равно пойдем своим путем. И пусть нас принимают такими, как есть».

Своим путем мы уже пришли к двум танцевальным вакансиям. Есть о чем подумать.

Чемпионат мира. Хельсинки. «Хартвалл-Арена». 1 апреля. Танцы. Финал

1. Вирту/Моир (Канада) — 198,62. 2. Пападакис/Сизерон (Франция) — 196,04. 3. М. Шибутани/А. Шибутани (США) — 185,18. 4. Уивер/Поже (Канада) — 184,81. 5. БОБРОВА/СОЛОВЬЕВ — 184,06. 6. Каппеллини/Ланотте (Италия) — 183,73. 10. СТЕПАНОВА/БУКИН — 174,70.