Буцаева: Выступление фигуристов Коляды и Ковтуна на ЧМ нельзя назвать провальным

На чемпионате мира в Хельсинки Коляда занял восьмое место, а Ковтун — 11-е. Победу, установив мировой рекорд по баллам за произвольную программу, одержал японец Юдзуру Ханю. Вторым стал еще один представитель Японии Сома Уно, третьим — китаец Цзинь Боян.

«Наши ребята не намного хуже и слабее лидеров. Макс (Ковтун) сейчас готовит четверной лутц, а у Коляды он прекрасный, уже видно, что он его делает. Просто еще немножко не хватает, как мне кажется, моральной и физической подготовки, чтобы выходить и понимать, что ты можешь в программе сделать три-четыре четверных. Есть у них какая-то неуверенность в себе, ее надо искоренять. Думаю, их тренеры в этом разберутся», — сказала Буцаева по телефону.

«Прокаты наших ребят провальными не назовешь, но для уровня происходящего на чемпионате мира это слабовато. А для чемпионата Европы это неплохие результаты. И я не вижу ничего криминального, что есть сейчас разница между азиатскими ребятами и нашими. Нужно время и уверенность в себе», — подчеркнула собеседница агентства.

По мнению эксперта, возможно, российским фигуристам поможет увеличение количества стартов в олимпийском сезоне. «Возможно, нужно количество стартов увеличить, чтобы набрать стартовый опыт, чтобы собрать все эти элементы. Надо очень грамотно подойти к следующему сезону. Не жалеть себя, а идти ва-банк с первых стартов. Все равно у нас такой вид спорта, не как хоккей, есть время и для отдыха, и для восстановления. Надо входить в сезон пораньше и “бомбить” с первых стартов», — полагает Буцаева.

И Коляда, и Ковтун, обладая тремя четверными прыжками, способны конкурировать с соперниками. «У Коляды есть в арсенале четверные тулуп, лутц и сальхов — то есть, уже три разных прыжка. Макс тоже владеет тремя четверными. Плюс, Олимпиада — такой старт, где важна психологическая устойчивость. Посмотрите, сегодня Хавьер Фернандес не выдержал психологически. Я считаю, наши ребята могут конкурировать, списывать со счетов их нельзя», — заявила эксперт.