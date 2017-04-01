Глава ФФККР: российские фигуристы решили основные задачи на чемпионате мира

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Сборная России поделила третье место с китайцами в медальном зачете чемпионата мира. В активе команды золото Евгении Медведевой в одиночном катании и бронза Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парном катании. Командой было завоевано десять олимпийских квот, недосчиталась сборная по одному месту в мужском одиночном катании и танцах на льду.

«В целом да, — ответил Горшков на вопрос, удовлетворен ли он результатами российских фигуристов. — Что-то удалось, что-то — нет. Всегда хочется большего, но основные задачи решены».

Первыми стали канадцы, завоевавшие по одной медали каждого достоинства, на втором месте — японцы (золото и серебро).