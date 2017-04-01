Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29281488/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 21:35 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Глава ФФККР: Российские фигуристы решили основные задачи на чемпионате мира

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апреля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) удовлетворена итогами выступления спортсменов на чемпионате мира в Хельсинки, основные задачи фигуристы выполнили. Об этом журналистам заявил президент организации Александр Горшков.

Сборная России поделила третье место с китайцами в медальном зачете турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России поделила третье место с китайцами в медальном зачете чемпионата мира. В активе команды золото Евгении Медведевой в одиночном катании и бронза Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парном катании. Командой было завоевано десять олимпийских квот, недосчиталась сборная по одному месту в мужском одиночном катании и танцах на льду.

«В целом да, — ответил Горшков на вопрос, удовлетворен ли он результатами российских фигуристов. — Что-то удалось, что-то — нет. Всегда хочется большего, но основные задачи решены».

Первыми стали канадцы, завоевавшие по одной медали каждого достоинства, на втором месте — японцы (золото и серебро).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Буцаева: Выступление фигуристов Коляды и Ковтуна на ЧМ нельзя назвать провальным

Выступление Михаила Коляды и Максима Ковтуна на чемпионате мира в Хельсинки нельзя назвать провалом, российским фигуристам нужно искоренять неуверенность в себе, а также поработать над моральной и физической подготовкой, заявила агентству «Р-Спорт» четырехкратный призер чемпионатов Европы Виктория Буцаева (Волчкова).
Еще 7 новостей  Все новости
1 апреля

Жулин: нужно не быть российским танцевальным дуэтом, чтобы войти в тройку на ЧМ

CAS пока не назначил дату рассмотрения апелляции легкоатлетки Татьяны Лебедевой

Глава ФФККР: российские фигуристы решили основные задачи на чемпионате мира