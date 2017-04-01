Глава ФФККР: Российские фигуристы решили основные задачи на чемпионате мира
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апреля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) удовлетворена итогами выступления спортсменов на чемпионате мира в Хельсинки, основные задачи фигуристы выполнили. Об этом журналистам заявил президент организации Александр Горшков.
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Сборная России поделила третье место с китайцами в медальном зачете чемпионата мира. В активе команды золото Евгении Медведевой в одиночном катании и бронза Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парном катании. Командой было завоевано десять олимпийских квот, недосчиталась сборная по одному месту в мужском одиночном катании и танцах на льду.
«В целом да, — ответил Горшков на вопрос, удовлетворен ли он результатами российских фигуристов. —
Первыми стали канадцы, завоевавшие по одной медали каждого достоинства, на втором месте — японцы (золото и серебро).
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