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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 21:28 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Степанова и Букин обещают работать в пять раз усерднее, чтобы догнать лидеров

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апреля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, в межсезонье намерены добиться существенного прогресса в своем катании, чтобы в олимпийском сезоне приблизиться к ведущим дуэтам мира. Об этом они заявили журналистам после проката произвольного танца на чемпионате мира в Хельсинки.

По итогам мирового первенства россияне заняли 10-е место. Увеличить
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По итогам мирового первенства Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали пятыми (184,06 балла), Степанова и Букин заняли 10-е место (174,70).

«Показать лучший результат сезона на чемпионате мира — дорогого стоит, и мы этому очень рады, — сказал Букин. — В этом сезоне с этой программой мы по собственным ощущениям справились на 80 процентов. Можно было показать больше, есть куда стремиться и над чем работать. Чтобы соревноваться с пятеркой потрясающих танцоров надо работать в пять раз больше».

«Сегодня было волнительнее, чем вчера, но, на самом деле, тут была потрясающая публика, чувствовалась атмосфера большого катка, лед просто отличный», — отметила Степанова.

Победу в танцах на льду одержали канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены получили 198,62 балла и установили мировой рекорд по сумме баллов. Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (196,04), в произвольной программе французский дуэт набрал 119,15 балла и обновил собственный мировой рекорд (118,17). Третьими стали американцы Майя и Алекс Шибутани (185,18).
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