Фигуристы Степанова и Букин обещают работать в пять раз усерднее, чтобы догнать лидеров

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По итогам мирового первенства Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали пятыми (184,06 балла), Степанова и Букин заняли 10-е место (174,70).

«Показать лучший результат сезона на чемпионате мира — дорогого стоит, и мы этому очень рады, — сказал Букин. — В этом сезоне с этой программой мы по собственным ощущениям справились на 80 процентов. Можно было показать больше, есть куда стремиться и над чем работать. Чтобы соревноваться с пятеркой потрясающих танцоров надо работать в пять раз больше».

«Сегодня было волнительнее, чем вчера, но, на самом деле, тут была потрясающая публика, чувствовалась атмосфера большого катка, лед просто отличный», — отметила Степанова.

Победу в танцах на льду одержали канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены получили 198,62 балла и установили мировой рекорд по сумме баллов. Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (196,04), в произвольной программе французский дуэт набрал 119,15 балла и обновил собственный мировой рекорд (118,17). Третьими стали американцы Майя и Алекс Шибутани (185,18).