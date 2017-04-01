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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 21:28 | Зимние: Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Россия заняла третье место в медальном зачете ЧМ в Хельсинки

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира в Хельсинки.

Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира по фигурному катанию завоевав золотую медаль на первенстве планеты в Хельсинки и побив собственный мировой рекорд по сумме двух программ. Увеличить
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Золото команде принесла Евгения Медведева. Бронза на счету Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парном катании. Первое место в медальном зачете заняла Канада, в активе которое три медали (по одной каждого достоинства). На втором месте — Япония (золото и серебро).
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