Россия заняла третье место в медальном зачете ЧМ в Хельсинки
Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира в Хельсинки.
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Золото команде принесла Евгения Медведева. Бронза на счету Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парном катании. Первое место в медальном зачете заняла Канада, в активе которое три медали (по одной каждого достоинства). На втором месте — Япония (золото и серебро).
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