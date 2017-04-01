Боброва: оценка техники в танцах на льду несовершенна
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апреля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Современная система оценок за технику в танцах на льду является несовершенной. Такое мнение журналистам высказала Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым.
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Боброва и Соловьев стали пятыми на чемпионате мира в Хельсинки. Ранее в субботу тренер спортсменов Александр Жулин заявил, что попасть в тройку дуэту было не под силу, поскольку он представляет Россию.
«Есть глобальный минус в системе — это техническая оценка. И здесь никогда не угадаешь, сможешь ты сделать элемент на третий или четвертый уровень, поскольку везде судьи сидят разные. Если бы на каждом соревновании тройка судей была одной и той же, то мы могли бы знать, что им хочется видеть. А то делаешь на
«Танцы на льду — это в первую очередь спектакль на льду. И козырь нашей дисциплины в том, чтобы показать историю, чтобы зрители и судьи не могли оторвать взгляд от вступления. Надо делать именно такие программы, и определенные наметки к новому сезону у нас есть», — добавила она.
При этом фигуристка отметила, что
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