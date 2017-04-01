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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 21:20 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Боброва: оценка техники в танцах на льду несовершенна

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апреля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Современная система оценок за технику в танцах на льду является несовершенной. Такое мнение журналистам высказала Екатерина Боброва, выступающая в дуэте с Дмитрием Соловьевым.

Боброва и Дмитрий Соловьев стали пятыми на чемпионате мира в Хельсинки. Увеличить
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Боброва и Соловьев стали пятыми на чемпионате мира в Хельсинки. Ранее в субботу тренер спортсменов Александр Жулин заявил, что попасть в тройку дуэту было не под силу, поскольку он представляет Россию.

«Есть глобальный минус в системе — это техническая оценка. И здесь никогда не угадаешь, сможешь ты сделать элемент на третий или четвертый уровень, поскольку везде судьи сидят разные. Если бы на каждом соревновании тройка судей была одной и той же, то мы могли бы знать, что им хочется видеть. А то делаешь на третий-четвертый уровень здесь, а потом приезжаешь на другой турнир, и тебе говорят, что это второй, так никогда не угадаешь», — сказала Боброва.

«Танцы на льду — это в первую очередь спектакль на льду. И козырь нашей дисциплины в том, чтобы показать историю, чтобы зрители и судьи не могли оторвать взгляд от вступления. Надо делать именно такие программы, и определенные наметки к новому сезону у нас есть», — добавила она.

При этом фигуристка отметила, что чего-то кардинально нового дуэт делать не собирается. «С нами работал новый хореограф, к следующему сезону окончательно раскроем карты. В олимпийском сезоне мы не будем так рваться, как это уже было, менять программу. Мы возьмем все самое лучшее и постараемся побороться за высшие места», — отметила она.
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