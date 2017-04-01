Квоты сохранили, и ладно. Россия без медалей в Хельсинки
Российские фигуристы приехали на чемпионат мира с неконкурентоспособными программами, но даже их не смогли откатать без ошибок.
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В последний соревновательный день чемпионата мира — 2017 по фигурному катанию в Хельсинки у российских фигуристов не было почти никаких шансов на медали. Чудеса иногда случаются, но для этого нужно самим быть готовым к их свершению. В мужском катании наши спортсмены оказались вообще не конкурентоспособны, а вот соперники показали прокаты высшего класса. Про танцы на льду говорить сложно, поскольку там всё решается не на льду.
Падения в четыре оборота
В мужском катании даже при идеальном прокате у Михаила Коляды и Максима Ковтуна не было ни малейших шансов на медали. Наши ребята безнадёжно отстали от конкурентов, которые даже по ходу сезона могут выучить новый четверной и вставить его в программу, а россияне не делают даже те прыжки, которые тренируют годами.
Коляда и Ковтун — хорошие фигуристы, хорошего уровня, но мужское катание шагнуло далеко вперёд, а они так и остались на прежнем уровне, который был ещё во времена Евгения Плющенко.
Михаил в своей произволке пошёл на лутц в четыре оборота, который никогда не приземлял на официальных стартах. Не вытащил он этот прыжок и сейчас, а вдобавок ко всему не сделал и аксель в три с половиной. Максим не сделал заявленный каскад, а двойной тулуп
С абсолютно чистым прокатом заявленных программ российские фигуристы могли, наверное, побороться за шестое и седьмое места, что в сумме дало бы три путёвки на Олимпиаду. Вот только спортсменов, который были бы способны претендовать на медали чемпионатов мира, в России нет. И не только среди тех, кто катается сейчас, но и среди ближайшего резерва. Коляда и Ковтун сохранили квоту в два места, и за это им спасибо.
Это космос какой-то
То, что показали фигуристы, выступавшие в мужском катании в последней разминке, войдёт в историю.
Зрители наверняка запомнят, как 17-летний американец Нэйтан Чен пошёл на шесть (!) четверных в произвольной программе и все докрутил! Да, он упал с двух прыжков, но это не так и важно. Чен со своим тренером Рафаэлем Арутюняном прекрасно понимал, что только шесть четверных оставят
Да он и не мог его не установить. Ханю творил на льду, словно художник, тогда как остальные, хоть и катались потрясающе, но всё же боролись за высоту и чистоту. А этот японец как будто растворился в музыке и вновь появился, только когда она перестала звучать. Он стал двукратным чемпионом мира и стал по праву.
Ещё один японец Сома Уно показал, что с Ханю можно бороться, но для этого надо всё делать безупречно. Уно допустил небольшие помарки, что в общей сложности стоило ему чемпионского титула. Но и его программа, и программа китайца Бояна Цзиня, который в итоге стал третьим — настоящие шедевры. На Олимпиаде в Пхёнчхане, по всей видимости, в мужском катании будет страшная рубка на запредельном уровне.
В балле до третьей квоты
Чемпионат мира в Хельсинки завершился соревнованиями танцевальных дуэтов. Наверное, это самая красивая дисциплина фигурного катания и вне всяких сомнений — с самым субъективным судейством. Зал встал после прекрасного проката Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва. По всем эмоциям и ощущениям это был их лучший произвольный танец в сезоне. Музыку они передали просто великолепно. Но судьи решили иначе, и хотя оценили катание чемпионов России чуть выше, чем на январском чемпионате Европы в Остраве, до лучшего результата в сезоне фигуристам не хватило 1,24 балла.
Третьему месту Боброва и Соловьёв проиграли 1,12 балла. Если бы они заняли в итоговом протоколе то же место, что и в произвольном танце, то есть третье, то на Олимпиаду в Пхёнчхан от России отправились бы три танцевальных пары. Ведь другой российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин стал десятым. Но танцы на льду — не только грация и красота, но и высшая математика.
Ещё после короткого танца у многих было недоумение выставленными оценками, а уж колоссальное преимущество олимпийских чемпионов Ванкувера Тессы Вирту и Скотта Мойра вообще не поддавалось логическому объяснению, но после произвольного всё встало на свои места. Чудесный прокат французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, после которого половина зала в Хельсинки плакала, невозможно было оценить никак иначе, кроме мирового рекорда. А не безупречный прокат Вирту и Мойра оценили ровно так, чтобы общей суммы хватило для победы. Даже с падением партнёра на выходе из элемента.
На французов после объявления всех оценок было больно смотреть. Они заслужили третий чемпионский титул подряд, поскольку никто и никогда не катал на таком уровне, но…
До Олимпиады чуть меньше года, и за это время должны серьёзно работать национальные федерации. Оценки в танцах на льду никогда не будут объективными, но можно хотя бы постараться сделать так, чтобы громкого недоумения и недовольства не было.
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