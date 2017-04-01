Квоты сохранили, и ладно. Россия без медалей в Хельсинки

В последний соревновательный день чемпионата мира — 2017 по фигурному катанию в Хельсинки у российских фигуристов не было почти никаких шансов на медали. Чудеса иногда случаются, но для этого нужно самим быть готовым к их свершению. В мужском катании наши спортсмены оказались вообще не конкурентоспособны, а вот соперники показали прокаты высшего класса. Про танцы на льду говорить сложно, поскольку там всё решается не на льду.

Падения в четыре оборота

В мужском катании даже при идеальном прокате у Михаила Коляды и Максима Ковтуна не было ни малейших шансов на медали. Наши ребята безнадёжно отстали от конкурентов, которые даже по ходу сезона могут выучить новый четверной и вставить его в программу, а россияне не делают даже те прыжки, которые тренируют годами.



Коляда и Ковтун — хорошие фигуристы, хорошего уровня, но мужское катание шагнуло далеко вперёд, а они так и остались на прежнем уровне, который был ещё во времена Евгения Плющенко.



Михаил в своей произволке пошёл на лутц в четыре оборота, который никогда не приземлял на официальных стартах. Не вытащил он этот прыжок и сейчас, а вдобавок ко всему не сделал и аксель в три с половиной. Максим не сделал заявленный каскад, а двойной тулуп зачем-то присоединил к тройному сальхову и вообще остался без элемента, так как прыжок был лишним.



С абсолютно чистым прокатом заявленных программ российские фигуристы могли, наверное, побороться за шестое и седьмое места, что в сумме дало бы три путёвки на Олимпиаду. Вот только спортсменов, который были бы способны претендовать на медали чемпионатов мира, в России нет. И не только среди тех, кто катается сейчас, но и среди ближайшего резерва. Коляда и Ковтун сохранили квоту в два места, и за это им спасибо.

Это космос какой-то

То, что показали фигуристы, выступавшие в мужском катании в последней разминке, войдёт в историю.



Зрители наверняка запомнят, как 17-летний американец Нэйтан Чен пошёл на шесть (!) четверных в произвольной программе и все докрутил! Да, он упал с двух прыжков, но это не так и важно. Чен со своим тренером Рафаэлем Арутюняном прекрасно понимал, что только шесть четверных оставят какой-то шанс в борьбе за медаль. Американец ещё совсем юн, но можно не сомневаться, что сил и здоровья ему хватит на то, чтобы довести свою сумасшедшую по сложности программу до блеска. На три четверных пошёл в борьбе за медаль и канадец Патрик Чан, и для него эти три прыжка даже больший подвиг, чем шесть для Чена. Ни тот, ни другой наград в итоге не завоевали, но только потому, что соперники показали просто запредельный уровень. То, что сделал олимпийский чемпион Сочи японец Юдзуру Ханю, вообще не поддаётся описанию. Вся программа была исполнена настолько чисто, включая и четыре четверных прыжка, среди которых был и сложнейший риттбергер, что зрители замерли в ожидании оценок. Точно так же, как замерли после проката Евгении Медведевой в турнире женщин. И не ошиблись, так как Ханю установил новый мировой рекорд.

Да он и не мог его не установить. Ханю творил на льду, словно художник, тогда как остальные, хоть и катались потрясающе, но всё же боролись за высоту и чистоту. А этот японец как будто растворился в музыке и вновь появился, только когда она перестала звучать. Он стал двукратным чемпионом мира и стал по праву.



Ещё один японец Сома Уно показал, что с Ханю можно бороться, но для этого надо всё делать безупречно. Уно допустил небольшие помарки, что в общей сложности стоило ему чемпионского титула. Но и его программа, и программа китайца Бояна Цзиня, который в итоге стал третьим — настоящие шедевры. На Олимпиаде в Пхёнчхане, по всей видимости, в мужском катании будет страшная рубка на запредельном уровне.

В балле до третьей квоты

Чемпионат мира в Хельсинки завершился соревнованиями танцевальных дуэтов. Наверное, это самая красивая дисциплина фигурного катания и вне всяких сомнений — с самым субъективным судейством. Зал встал после прекрасного проката Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва. По всем эмоциям и ощущениям это был их лучший произвольный танец в сезоне. Музыку они передали просто великолепно. Но судьи решили иначе, и хотя оценили катание чемпионов России чуть выше, чем на январском чемпионате Европы в Остраве, до лучшего результата в сезоне фигуристам не хватило 1,24 балла.



Третьему месту Боброва и Соловьёв проиграли 1,12 балла. Если бы они заняли в итоговом протоколе то же место, что и в произвольном танце, то есть третье, то на Олимпиаду в Пхёнчхан от России отправились бы три танцевальных пары. Ведь другой российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин стал десятым. Но танцы на льду — не только грация и красота, но и высшая математика.

Ещё после короткого танца у многих было недоумение выставленными оценками, а уж колоссальное преимущество олимпийских чемпионов Ванкувера Тессы Вирту и Скотта Мойра вообще не поддавалось логическому объяснению, но после произвольного всё встало на свои места. Чудесный прокат французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, после которого половина зала в Хельсинки плакала, невозможно было оценить никак иначе, кроме мирового рекорда. А не безупречный прокат Вирту и Мойра оценили ровно так, чтобы общей суммы хватило для победы. Даже с падением партнёра на выходе из элемента.

На французов после объявления всех оценок было больно смотреть. Они заслужили третий чемпионский титул подряд, поскольку никто и никогда не катал на таком уровне, но…



До Олимпиады чуть меньше года, и за это время должны серьёзно работать национальные федерации. Оценки в танцах на льду никогда не будут объективными, но можно хотя бы постараться сделать так, чтобы громкого недоумения и недовольства не было.