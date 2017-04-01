Жулин доволен оценками и уровнем сложности элементов Бобровой/Соловьева на ЧМ

В субботу Боброва/Соловьев получили от судей 110,52 балла за прокат произвольного танца, что стало третьим результатом среди всех пар. По итогам двух программ российский дуэт набрал 184,06 балла и занял итоговое пятое место на чемпионате мира, который проходил в Хельсинки.

Нужно не быть русскими, чтобы попасть на пьедестал на ЧМ в танцах на льду — Жулин >>>.

«Оценки сегодня получше, чем вчера. Но больше я доволен уровнями (сложности). Все четвертого уровня, две дорожки третьего. Стандартный набор. Очень много хороших пар, и все достойные конкуренты. Вчера техническая оценка была низковатая. Я не хочу себя обелять, но узнавать (причины) невозможно», — сказал Жулин журналистам.