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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 21:13 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Жулин доволен оценками и уровнем сложности элементов Бобровой/Соловьева на ЧМ

Тренер Александр Жулин, работающий с российской танцевальной парой фигуристов Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьевым, заявил, что он доволен выступлением своего дуэта в произвольной программе на чемпионате мира.

В субботу Боброва/Соловьев получили от судей 110,52 балла за прокат произвольного танца, что стало третьим результатом среди всех пар. По итогам двух программ российский дуэт набрал 184,06 балла и занял итоговое пятое место на чемпионате мира, который проходил в Хельсинки.

Нужно не быть русскими, чтобы попасть на пьедестал на ЧМ в танцах на льду — Жулин >>>.

«Оценки сегодня получше, чем вчера. Но больше я доволен уровнями (сложности). Все четвертого уровня, две дорожки третьего. Стандартный набор. Очень много хороших пар, и все достойные конкуренты. Вчера техническая оценка была низковатая. Я не хочу себя обелять, но узнавать (причины) невозможно», — сказал Жулин журналистам.
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