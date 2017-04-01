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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 21:08 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Канадские фигуристы Вирчу/Мойр обновили мировой рекорд в танцах на льду на ЧМ

Канадская пара Тесса Вирчу/Скотт Мойр обновила мировой рекорд в танцах на льду по сумме баллов за две программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Вирчу и Мойр в субботу получили 116,19 балла, набрав в сумме двух программ 198,62 балла.

Прежний рекорд, составлявший 197,22 балла, также принадлежал Вирчу и Мойру и был установлен в 2016 году в Финале Гран-при.
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