Канадские фигуристы Вирчу/Мойр обновили мировой рекорд в танцах на льду на ЧМ

Выступление Михаила Коляды и Максима Ковтуна на чемпионате мира в Хельсинки нельзя назвать провалом, российским фигуристам нужно искоренять неуверенность в себе, а также поработать над моральной и физической подготовкой, заявила агентству «Р-Спорт» четырехкратный призер чемпионатов Европы Виктория Буцаева (Волчкова).