Канадские фигуристы Вирчу/Мойр обновили мировой рекорд в танцах на льду на ЧМ
Канадская пара Тесса Вирчу/Скотт Мойр обновила мировой рекорд в танцах на льду по сумме баллов за две программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.
Вирчу и Мойр в субботу получили 116,19 балла, набрав в сумме двух программ 198,62 балла.
Прежний рекорд, составлявший 197,22 балла, также принадлежал Вирчу и Мойру и был установлен в 2016 году в Финале
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