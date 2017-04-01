Канадские фигуристы Вирту и Моир завоевали золото ЧМ в танцах на льду

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По сумме короткой и произвольной программ спортсмены получили 198,62 балла и установили мировой рекорд по сумме баллов, предыдущее достижение также принадлежало им (197,22). Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизером (196,04), в произвольной программе французский дуэт набрал 119,15 балла и обновил свой собственный мировой рекорд (118,17).

Третьими стали американцы Майя и Алекс Шибутани (185,18).

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали пятыми (184,06), Александра Степанова и Иван Букин заняли 10-е место (174,70).

Результаты дуэтов позволили России получить две квоты из максимально возможных трех на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

В воскресенье в Хельсинки пройдут показательные выступления.