Французы Пападакис/Сизерон обновили мировой рекорд в произвольном танце на ЧМ
Фигуристы из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в сумме баллов за прокат произвольной программы в танцах на льду на чемпионате мира, который проходит в Хельсинки.
Пападакис и Сизерон получили за свое выступление в субботу 119,15 балла.
Прежний рекорд мира, также установленный Пападакис и Сизероном в 2016 году, составлял 118,17 балла.
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