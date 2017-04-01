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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 20:57 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Французы Пападакис/Сизерон обновили мировой рекорд в произвольном танце на ЧМ

Фигуристы из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в сумме баллов за прокат произвольной программы в танцах на льду на чемпионате мира, который проходит в Хельсинки.

Пападакис и Сизерон получили за свое выступление в субботу 119,15 балла.

Прежний рекорд мира, также установленный Пападакис и Сизероном в 2016 году, составлял 118,17 балла.
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