Россия получила две олимпийские квоты в танцах на льду

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На турнире определяются олимпийские квоты во всех дисциплинах фигурного катания. Наибольшее представительство страны в каждой дисциплине — три фигуриста или пары (дуэта), для этого спортсменам нужно занять первое или второе место, или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.

Две путевки приносит стране попадание ее фигуриста в десятку сильнейших на чемпионате мира, либо сумма мест двух лучших фигуристов не должна превышать 28.

Россию в Хельсинки представляли два дуэта: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин.