Россия получила две олимпийские квоты в танцах на льду
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апреля. /ТАСС/. Россия получила две квоты из максимально возможных трех на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в танцах на льду. Это стало известно по итогам соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Хельсинки.
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На турнире определяются олимпийские квоты во всех дисциплинах фигурного катания. Наибольшее представительство страны в каждой дисциплине — три фигуриста или пары (дуэта), для этого спортсменам нужно занять первое или второе место, или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.
Две путевки приносит стране попадание ее фигуриста в десятку сильнейших на чемпионате мира, либо сумма мест двух лучших фигуристов не должна превышать 28.
Россию в Хельсинки представляли два дуэта: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин.
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