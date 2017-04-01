Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29281073/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 20:56 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Россия получила две олимпийские квоты в танцах на льду

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апреля. /ТАСС/. Россия получила две квоты из максимально возможных трех на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в танцах на льду. Это стало известно по итогам соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Хельсинки.

Две путевки приносит стране попадание ее фигуриста в десятку сильнейших на чемпионате мира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На турнире определяются олимпийские квоты во всех дисциплинах фигурного катания. Наибольшее представительство страны в каждой дисциплине — три фигуриста или пары (дуэта), для этого спортсменам нужно занять первое или второе место, или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.

Две путевки приносит стране попадание ее фигуриста в десятку сильнейших на чемпионате мира, либо сумма мест двух лучших фигуристов не должна превышать 28.

Россию в Хельсинки представляли два дуэта: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Россияне за спинами лидеров

Россияне за спинами лидеров

В мужском одиночном катании и танцах россияне заработали лишь по две квоты Игр-2018. Чемпионат мира завершился для России одной золотой и одной бронзовой медалями. И двумя довольно огорчительными фактами: в мужском одиночном катании и в танцах российским фигуристам удалось заработать для страны лишь по две олимпийские квоты.
Еще 7 новостей  Все новости
1 апреля

Жулин: нужно не быть российским танцевальным дуэтом, чтобы войти в тройку на ЧМ

CAS пока не назначил дату рассмотрения апелляции легкоатлетки Татьяны Лебедевой

Глава ФФККР: российские фигуристы решили основные задачи на чемпионате мира