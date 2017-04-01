Тренер: Нужно не быть российским танцевальным дуэтом, чтобы войти в тройку на ЧМ

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«Нужно не быть российской парой, чтобы попасть в тройку, для начала так. Да, в 2006 году было иначе, а санкции в каком году включили? Сейчас быть русским не модно, разве что нужно быть Евгенией Медведевой, что-то еще придумать нельзя», — заявил специалист.