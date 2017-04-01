Гачинский: Одиночники расширили рамки фигурного катания на ЧМ в Хельсинки

Японец Юдзуру Ханю стал победителем мужских соревнований на чемпионате мира в Хельсинки, обновив рекорд по баллам, полученным за произвольную программу. Вторым стал его соотечественник Сома Уно, третьим — китаец Цзинь Боян.

«Ребята просто открывают новые рамки фигурного катания. Было круто раньше делать два четверных в произвольной программе, а теперь, по-моему, два надо уже в короткой прыгать. А в произвольной уже ребята прыгают и по два четверных флипа, и четверной риттбергер, и четверные лутцы в разные стороны только так. Новая грань, новое веяние в фигурном катании началось, что ребята имеют все четверные в своем арсенале, вставляют их в программы и выполняют», — сказал Гачинский по телефону.

«Думаю, на Олимпиаде четверных будет еще больше. Это же не предел спортсменов. Программа может быть вообще из одних четверных, если у спортсменов хватит на это сил, конечно», — добавил собеседник агентства.

Ханю в Хельсинки доказал, что является лидером в современном мужском катании, считает Гачинский. «Если Юдзуру выходит, все остальные лежат. Или рядом с ним пока стоять не могут, потому что когда Юдзуру исполняет свои четверные прыжки с такой легкостью, с таким выкатом, с такой динамикой, это плюс 2-плюс 3. Он безусловно лидер!» — отметил эксперт.

Фернандес дрогнул

Победитель чемпионатов мира 2015 и 2016 годов испанец Хавьер Фернандес лидировал после короткой программы, но допустил ошибки в произвольном прокате и стал в итоге четвертым. «То, что Фернандес катался (в произвольной программе) последним, конечно, сказалось на его психологии, потому что он понимал, что перед ним ребята все катались достаточно хорошо, у всех у них в арсенале четверные лутц, флип, Юдзуру безоговорочно феноменально откатал свою программу», — считает Гачинский.

«Хавьер понимал, что для сохранения лидерства или хотя бы попадания в тройку надо было кататься чисто. Это, на мой взгляд, сыграло плохую роль — желание показать свой максимум его подкосило. В короткой программе он был потрясающ. Это было очень красиво, стильно, с испанской начинкой. А сегодня он дрогнул. Вполне возможно, если бы нервы у него не пошатнулись, он бы мог составить конкуренцию всей тройке», — добавил собеседник агентства.