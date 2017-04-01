Рукавицын: Я почти в нокдауне от уровня мужского одиночного катания на ЧМ

Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли 8-е и 11-е места соответственно.



«Я ждал борьбу четвертных прыжков в мужском одиночном катании. Безумно рад, что находился здесь и видел все наяву. Впечатлений масса. Нахожусь в шоке, почти в нокдауне. Уровень сумасшедший. В последней разминке ребята творили чудеса: заявляли по четыре, пять, у Натана Чена шесть четвертных прыжков в произвольной программе. К этому уровню нужно стремиться. Японец Юдзуру Ханю продемонстрировал фантастический прокат по точности исполнения всех прыжковых элементов. Меня это поразило и порадовало. Еще один японец Шома Уно показал потрясающее катание. Не хотелось замечать мелкие недочеты, хотелось наслаждаться катанием, программой, постановкой. Китаец Боян Цзинь первый раз оказался на пьедестале. Достойно исполнил программу. Уровень сумасшедший. Ждал от американца Натана Чена шести четверных. Немножко не удалось. Но в любом случае то, что он продемонстрировал, это величайший результат.



Болел за наших ребят. Не все у них получилось. Хочу пожелать, чтобы в дальнейшем то, что запланировано, удавалось. Но, в общем, вынужден согласиться, что мы отстаем от элиты, от первой шестерки-семерки. Надо делать выводы. Работать. До Олимпиады тенденция по сложности сохранится. Потом возможны изменения, но сейчас надо усложнять программы и улучшать качество исполнения. Время есть. Я в этом плане оптимист. Тот же Натан Чен недавно ничего этого не умел и не исполнял. И был еще травмирован. Прошло чуть больше года. Сейчас он владеет всеми четверными прыжками. Нужно не опускать руки, браться всерьез за работу и “бомбить”», — приводит слова Рукавицына «Российская газета».