Фигурист Ханю заявил о желании когда-нибудь попробовать исполнить четверной аксель
Чемпион мира 2017 года в мужском одиночном катании японский фигурист Юдзуру Ханю заявил, что он желал бы
когда-нибудь исполнить аксель в четыре с половиной оборота.
В субботу Ханю, олимпийский чемпион Сочи, выиграл золото чемпионата мира, проходящего в Хельсинки. Японец установил новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат произвольной программы.
«Я не уверен, что буду использовать в соревнованиях, но я хотел бы
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