Фигурист Ханю заявил о желании когда-нибудь попробовать исполнить четверной аксель

В субботу Ханю, олимпийский чемпион Сочи, выиграл золото чемпионата мира, проходящего в Хельсинки. Японец установил новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат произвольной программы.

«Я не уверен, что буду использовать в соревнованиях, но я хотел бы когда-нибудь попробовать сделать четверной аксель. Хотя конкретных планов у меня по этому поводу нет, — ответил Ханю на вопрос журналистов, каким образом он может еще усложнить техническую составляющую своих программ. — Еще мне сказали, что при исполнении других прыжков наука в принципе допускает, что фигурист может сделать пять оборотов в воздухе».