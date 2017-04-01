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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 18:47 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигурист Ханю заявил о желании когда-нибудь попробовать исполнить четверной аксель

Чемпион мира 2017 года в мужском одиночном катании японский фигурист Юдзуру Ханю заявил, что он желал бы когда-нибудь исполнить аксель в четыре с половиной оборота.

В субботу Ханю, олимпийский чемпион Сочи, выиграл золото чемпионата мира, проходящего в Хельсинки. Японец установил новый мировой рекорд по сумме баллов за прокат произвольной программы.

«Я не уверен, что буду использовать в соревнованиях, но я хотел бы когда-нибудь попробовать сделать четверной аксель. Хотя конкретных планов у меня по этому поводу нет, — ответил Ханю на вопрос журналистов, каким образом он может еще усложнить техническую составляющую своих программ. — Еще мне сказали, что при исполнении других прыжков наука в принципе допускает, что фигурист может сделать пять оборотов в воздухе».
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