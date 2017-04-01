Тарасова: Российские танцевальные дуэты в фигурном катании не имеют достойной смены
МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российское фигурное катание не имеет сильного следующего поколения в танцах на льду. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
На чемпионате мира в Хельсинки после короткой программы россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают восьмое место, пара Александра Степанова/Иван Букин замыкают десятку сильнейших.
«У нас следующего поколения в танцах нет, потому что мы юниорский чемпионат мира проиграли. Можно выделить пару Александры Степановой и Ивана Букина, но если сейчас все наши пары уйдут и выйдет молодежь, то молодые ни на каком месте не устроятся, потому
Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 2 апреля.
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