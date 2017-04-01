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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 18:46 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Тарасова: Российские танцевальные дуэты в фигурном катании не имеют достойной смены

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российское фигурное катание не имеет сильного следующего поколения в танцах на льду. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

На чемпионате мира в Хельсинки после короткой программы россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают восьмое место, пара Александра Степанова/Иван Букин замыкают десятку сильнейших.

«У нас следующего поколения в танцах нет, потому что мы юниорский чемпионат мира проиграли. Можно выделить пару Александры Степановой и Ивана Букина, но если сейчас все наши пары уйдут и выйдет молодежь, то молодые ни на каком месте не устроятся, потому что-то, что они показывают, это каменный век. Пока не вижу никого среди молодых спортсменов, кто мог бы заменить нынешние пары», — отметила Тарасова.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 2 апреля.
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