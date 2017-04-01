Тарасова: Российские танцевальные дуэты в фигурном катании не имеют достойной смены

На чемпионате мира в Хельсинки после короткой программы россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают восьмое место, пара Александра Степанова/Иван Букин замыкают десятку сильнейших.

«У нас следующего поколения в танцах нет, потому что мы юниорский чемпионат мира проиграли. Можно выделить пару Александры Степановой и Ивана Букина, но если сейчас все наши пары уйдут и выйдет молодежь, то молодые ни на каком месте не устроятся, потому что-то, что они показывают, это каменный век. Пока не вижу никого среди молодых спортсменов, кто мог бы заменить нынешние пары», — отметила Тарасова.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 2 апреля.