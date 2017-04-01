Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29280508/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 18:32 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Тарасова: Российские фигуристы выступили неудовлетворительно в мужском катании на ЧМ

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Результаты, показанные российскими фигуристами в мужском одиночном катании на чемпионате мира, нельзя называть удовлетворительными. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Лучшим среди россиян стал Михаил Коляда который занял восьмое место Максим Ковтун показал 11-й результат. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу на чемпионате мира в Хельсинки завершились соревнования мужчин в одиночном катании. Лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, который занял восьмое место, Максим Ковтун показал 11-й результат. Чемпионом мира стал японец Юдзуру Ханю.

«К сожалению, мы сейчас не можем похвастаться этим поколением, потому что мы выглядим как дети, плохообучаемые дети. Некоторые фигуристы за сезон разучивают четверные прыжки, для нынешнего поколения это непонятно. Места, занятые нашими одиночниками, не могут удовлетворить, я думаю, это показатель состояния и нашего общества в том числе», — заявила Тарасова.

«Те места, которые наши ребята заняли, — это сейчас наши законные места. Мы и юниорский чемпионат мира проиграли, потому что соперники технически лучше оснащены. Нужно подумать, в чем мы неправильно работаем. Раньше мы много лет держали планку, за нами шел весь мир, а теперь мы не первые и даже не вторые, и не третьи», — добавила она.

Россия на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет представлена двумя фигуристами в одиночном катании.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Гачинский: Одиночники расширили рамки фигурного катания на ЧМ в Хельсинки

Соревнования одиночников на чемпионате мира в Хельсинки показали, что современные фигуристы открывают новые горизонты, имея в своем арсенале все существующие разновидности четверных прыжков, заявил агентству «Р-Спорт» призер чемпионата мира Артур Гачинский.
Еще 7 новостей  Все новости
1 апреля

Фигуристка Медведева не собирается заканчивать карьеру после Олимпиады-2018

Хуснуллин: власти Москвы покажут "Лужники" комиссии ФИФА в мае для полной проверки

Маглионе: политика FINA в отношении России не противоречит предписаниям МОК