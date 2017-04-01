Тарасова: Российские фигуристы выступили неудовлетворительно в мужском катании на ЧМ

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В субботу на чемпионате мира в Хельсинки завершились соревнования мужчин в одиночном катании. Лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, который занял восьмое место, Максим Ковтун показал 11-й результат. Чемпионом мира стал японец Юдзуру Ханю.

«К сожалению, мы сейчас не можем похвастаться этим поколением, потому что мы выглядим как дети, плохообучаемые дети. Некоторые фигуристы за сезон разучивают четверные прыжки, для нынешнего поколения это непонятно. Места, занятые нашими одиночниками, не могут удовлетворить, я думаю, это показатель состояния и нашего общества в том числе», — заявила Тарасова.

«Те места, которые наши ребята заняли, — это сейчас наши законные места. Мы и юниорский чемпионат мира проиграли, потому что соперники технически лучше оснащены. Нужно подумать, в чем мы неправильно работаем. Раньше мы много лет держали планку, за нами шел весь мир, а теперь мы не первые и даже не вторые, и не третьи», — добавила она.

Россия на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет представлена двумя фигуристами в одиночном катании.