Стефан Ламбьель: Ханю показал настоящий спектакль на льду
Серебряный призер Олимпиады-2006 — о ЧМ-2017.
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— Мужской турнир получился совершенно невероятным, — начал швейцарец. — Короткую программу все лидеры откатали достаточно уверенно. Хавьер Фернандес выиграл ее с рекордом сезона, но мне очень понравилось выступление и Сома Уно, и Юдзуру. Сейчас задним числом мне трудно сказать, кому я отдавал предпочтение. Каждый из спортсменов довольно сильная личность, поэтому ожидать, что
ХАНЮ МНОГОЕ ДАНО ОТ ПРИРОДЫ
— А Фернандес
— Повторюсь, у него был замечательный прокат короткой программы. Но ошибки случаются у всех. Даже самых ярких спортсменов. Он выходил после потрясающего проката Юдзуру, понимал, что нужно кататься идеально, чтобы удержать лидерство.
— И не получилось…
— Да, четверной прыжок у него не получился. Но это только подчеркивает, что борьба за медали была очень острой.
Техника сейчас играет решающую роль, к ней добавляется атлетизм и выносливость — в четверных прыжках без нее никуда. Но и эмоциональную составляющую никто не отменял. В нашем виде спорта артистизм
— Кому, как вам кажется, удается лучше всего совмещать все это?
— Судя по результату — Юдзуру. На самом деле, японец устроил настоящий спектакль на льду и в короткой, и в произвольной программе. Понимаете, тут ведь очень много дается человеку от природы: он невероятно чувствует музыку, этому невозможно научить. Он выходит на лед, на него смотришь и забываешь обо всем — о времени, об окружающих людях, о тех, кто выступал до него. Это потрясающе.
МЕДВЕДЕВА — СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
— Не могу не спросить вас про Евгению Медведеву…
— Она очень красивая, очень техничная девочка: ей потрясающе удаются прыжки, она невероятно грациозная. При этом при всей ее хрупкости она очень стойкая: так справляться с внешним давлением может только очень сильный человек. Даже лидируя с хорошим отрывом, она не позволяет себе расслабиться,
— Само совершенство, получается.
— В общем да, но и ей есть куда прибавлять. Она может быть более чувственной, более эмоциональной. По крайней мере, я жду от нее работы именно в этом направлении в ближайшее время.
— Турнир близок к завершению. Что впечатлило вас больше всего?
— Выделю китайскую пару Вэнцзинь Сюй/Цун Хань. Именно с точки зрения попадания в музыку, эмоций, которые они дают зрителям. Для меня не так страшно, что спортсмен или пара допускает техническую погрешность — для того же Ханю это не стало приговором. Мне нравится наблюдать спектакль на льду.
РИСК ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗУМНЫМ
— Создается впечатление, что китайскому дуэту спектакль удается в большей степени благодаря партнерше…
— Вэнцзинь Сюй — потрясающая, но я бы не стал говорить, что именно их дуэт стал первопроходцами. Да, у ребят замечательные поддержки и красивое катание, но если мы вспомним дуэт Сю Шень и Хонбо Чжао, они ничуть не меньше отдавались своему выступлению. У китайцев отличная школа.
— Как тренер и хореограф, что любопытного подметили для себя на чемпионате мира?
— Важнее всего, на мой взгляд, правильный подбор музыки. И я очень много внимания уделяю тому, кто из лидеров и как выбирает для себя композиции. Как они соотносятся с создаваемым образом и с харизмой самого спортсмена. Человеку должно быть комфортно в том звуковом окружении, которое сопровождает его программу. При этом, на мой взгляд, нужно не бояться экспериментировать. Ребята, которые выходят на лед, должны стараться запомниться зрителю в том числе и за счет музыки.
— До какой степени стоит усложнять программу? И стоит ли рисковать?
— Риск должен быть разумным. Короткую программу очень важно катать чисто, иначе, можно потерять любые шансы в произвольной — со сложными элементами или без них. В произвольной программе рисковать можно, но все нужно соизмерять. Есть спортсмены, у которых от сложных элементов появляется адреналин, им становится интереснее, а есть те, кто, наоборот, пугается так, что перестает выполнять даже те компоненты, которые до этого давались легко. Все очень индивидуально.
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