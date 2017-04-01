Стефан Ламбьель: Ханю показал настоящий спектакль на льду

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— Мужской турнир получился совершенно невероятным, — начал швейцарец. — Короткую программу все лидеры откатали достаточно уверенно. Хавьер Фернандес выиграл ее с рекордом сезона, но мне очень понравилось выступление и Сома Уно, и Юдзуру. Сейчас задним числом мне трудно сказать, кому я отдавал предпочтение. Каждый из спортсменов довольно сильная личность, поэтому ожидать, что кто-то вдруг дрогнет перед произвольной программой, не стоило.

ХАНЮ МНОГОЕ ДАНО ОТ ПРИРОДЫ

— А Фернандес все-таки дрогнул…

— Повторюсь, у него был замечательный прокат короткой программы. Но ошибки случаются у всех. Даже самых ярких спортсменов. Он выходил после потрясающего проката Юдзуру, понимал, что нужно кататься идеально, чтобы удержать лидерство.

— И не получилось…

— Да, четверной прыжок у него не получился. Но это только подчеркивает, что борьба за медали была очень острой.

Техника сейчас играет решающую роль, к ней добавляется атлетизм и выносливость — в четверных прыжках без нее никуда. Но и эмоциональную составляющую никто не отменял. В нашем виде спорта артистизм по-прежнему важен, нужно проживать каждый момент своей программы, чувствовать его. И все это наряду с исполнением целого ряда сложнейших элементов. Это колоссальный труд, который по силам немногим. Наверное, именно поэтому группа лидирующих фигуристов сейчас не так велика. Справиться с такой задачей может только очень одаренный спортсмен, которому повезло еще и родиться трудолюбивым.

— Кому, как вам кажется, удается лучше всего совмещать все это?

— Судя по результату — Юдзуру. На самом деле, японец устроил настоящий спектакль на льду и в короткой, и в произвольной программе. Понимаете, тут ведь очень много дается человеку от природы: он невероятно чувствует музыку, этому невозможно научить. Он выходит на лед, на него смотришь и забываешь обо всем — о времени, об окружающих людях, о тех, кто выступал до него. Это потрясающе.

МЕДВЕДЕВА — СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

— Не могу не спросить вас про Евгению Медведеву…

— Она очень красивая, очень техничная девочка: ей потрясающе удаются прыжки, она невероятно грациозная. При этом при всей ее хрупкости она очень стойкая: так справляться с внешним давлением может только очень сильный человек. Даже лидируя с хорошим отрывом, она не позволяет себе расслабиться, где-то откатать не так чисто, сделать помарку. В этом и есть залог успеха.

— Само совершенство, получается.

— В общем да, но и ей есть куда прибавлять. Она может быть более чувственной, более эмоциональной. По крайней мере, я жду от нее работы именно в этом направлении в ближайшее время.

— Турнир близок к завершению. Что впечатлило вас больше всего?

— Выделю китайскую пару Вэнцзинь Сюй/Цун Хань. Именно с точки зрения попадания в музыку, эмоций, которые они дают зрителям. Для меня не так страшно, что спортсмен или пара допускает техническую погрешность — для того же Ханю это не стало приговором. Мне нравится наблюдать спектакль на льду.

РИСК ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗУМНЫМ

— Создается впечатление, что китайскому дуэту спектакль удается в большей степени благодаря партнерше…

— Вэнцзинь Сюй — потрясающая, но я бы не стал говорить, что именно их дуэт стал первопроходцами. Да, у ребят замечательные поддержки и красивое катание, но если мы вспомним дуэт Сю Шень и Хонбо Чжао, они ничуть не меньше отдавались своему выступлению. У китайцев отличная школа.

— Как тренер и хореограф, что любопытного подметили для себя на чемпионате мира?

— Важнее всего, на мой взгляд, правильный подбор музыки. И я очень много внимания уделяю тому, кто из лидеров и как выбирает для себя композиции. Как они соотносятся с создаваемым образом и с харизмой самого спортсмена. Человеку должно быть комфортно в том звуковом окружении, которое сопровождает его программу. При этом, на мой взгляд, нужно не бояться экспериментировать. Ребята, которые выходят на лед, должны стараться запомниться зрителю в том числе и за счет музыки.

— До какой степени стоит усложнять программу? И стоит ли рисковать?

— Риск должен быть разумным. Короткую программу очень важно катать чисто, иначе, можно потерять любые шансы в произвольной — со сложными элементами или без них. В произвольной программе рисковать можно, но все нужно соизмерять. Есть спортсмены, у которых от сложных элементов появляется адреналин, им становится интереснее, а есть те, кто, наоборот, пугается так, что перестает выполнять даже те компоненты, которые до этого давались легко. Все очень индивидуально.