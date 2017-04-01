Медведева заявила, что продолжит сотрудничество с Авербухом в олимпийском сезоне

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Авербух ставит программы спортсменки на протяжении двух лет. В сезоне-2015/16 он стал автором произвольной программы фигуристки, в текущем цикле — обеих программ.

«Я думаю, что да», — ответила Медведев на вопрос о продолжении сотрудничества с Авербухом в следующем сезоне.