Медведева заявила, что продолжит сотрудничество с Авербухом в олимпийском сезоне
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании россиянка Евгения Медведева заявила, что их сотрудничество с хореографом и постановщиком Ильей Авербухом продолжится в следующем сезоне, когда пройдут Олимпийские игры 2018 года.
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Авербух ставит программы спортсменки на протяжении двух лет. В сезоне-2015/16 он стал автором произвольной программы фигуристки, в текущем цикле — обеих программ.
«Я думаю, что да», — ответила Медведев на вопрос о продолжении сотрудничества с Авербухом в следующем сезоне.
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